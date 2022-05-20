Türkiye, Bakü'de balık ekmek şenliği düzenledi

Türk kültüründe öne çıkan balık ekmek alışkanlığından yola çıkarak Bakü'de bir etkinlik düzenlendi. Türk su ürünleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

Türk su ürünlerinin ihracattaki payını artırmak ve dost Azerbaycan'a tanıtmak için düzenlenen balık ekmek şenliğine üst düzey katılım gerçekleşti.

Türkiye’ye yüzde 16’lık artışla 472 milyon dolar döviz kazandıran su ürünleri sektörü, Azerbaycan ile bir işbirliği içerisine girdi.

Etkinlik, iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenleniyor

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Hükümeti Arasında Balıkçılık Alanında İşbirliği Anlaşması çerçevesinde, balıkçılık ve su ürünleri iş birliğini güçlendirmek ve Türk balıklarının tanıtımı amacıyla, 18-20 Mayıs tarihlerinde Bakü şehrinde, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği iş birliğinde balık-ekmek şenliği gerçekleştiriliyor.

Şenliğe yoğun katılım oldu

İHA'nın haberine göre; Bakü Expo Center’daki etkinlik, Azerbaycan vatandaşları tarafından yoğun ilgi gördü.

15. Azerbaycan Uluslararası Tarım Fuarı "Caspian Agro" sırasında düzenlenen Balık-Ekmek Şenliği’ne Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov, Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev katıldı.

Bakan Kirişci balık-ekmek dağıttı

Tarım ve Orman Bakanı olduktan sonra ilk yurt dışı ziyaretini Azerbaycan’a gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, katılımcılara balık-ekmek dağıttı.

"Vermiş olduğumuz önemin meyvelerini de çok şükür aldık"

Türkiye’nin su ürünleri sektörüne son 20 yılda çok büyük önem verdiğini ve yatırımlar yaptığını vurgulayan Bakan Kirişci, “Bu vermiş olduğumuz önemin meyvelerini de çok şükür aldık. Hem üretimimizi artırdık hem de ihracatımızı artırdık. Türkiye şu anda 1 milyar 400 milyon dolar gibi sadece su ürünleri alanında ihracat yapan önemli bir ülke haline geldi. Biz de kardeşlerimizden esirgemeyelim, onlara da bu su ürünlerimizden tattıralım istedik. 15. Azerbaycan Uluslararası Tarım Fuarı çok güzel hazırlanılmış bir fuar, 450 katılımcının 54 tanesinin Türk firması olması ayrıca mutluluk verici." diye konuştu.

Hedef 2 milyar dolar ihracat

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ve İzmir Su Ürünleri Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Ufuk Atakan Demir, Tarım ve Orman Bakanlığıyla birlikte, dost ve kardeş ülke Azerbaycan’da Balık-Ekmek Şenliği düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını, Türk su ürünleri sektörü olarak 2023 yılı için belirledikleri 2 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için ihraç pazarlarını çeşitlendirmek istediklerini dile getirdi.