Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimleri Ankara'da yapılıyor.
En yaşlı üye sıfatıyla divan başkanı seçilen DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, yaptığı konuşmada Hakkari'ye kayyum atanmasına tepki gösterdi.
"Şiddetle kınıyorum"
Türk, konuyla ilgili "Maalesef bugün halkın iradesine ipotek koyulduğunu görüyoruz, Hakkari Belediye Başkanımızın görevden alınmasını şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.
Tansiyon yükseldi
Bu sırada salonda tansiyon yükseldi.
"Bu ülkede adalet, hukuk var"
AK Partili Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yerinden kalkarak Türk'e "Biz kayyumu kınamıyoruz. Bu ülkede adalet, hukuk var." sözleriyle tepki gösterdi.
Sözlü sataşma yaşandı
Genel kurulda DEM Partililer ile AK Partililer arasında karşılıklı sözlü sataşmalar oldu.
Diğer belediye başkanlarının araya girmesiyle gerginlik sona erdi.
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