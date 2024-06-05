Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimlerinde kayyum gerilimi Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimlerinde kayyum tartışması yaşandı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Hakkari'ye kayyum atanmasına tepki gösterince salonda tansiyon yükseldi. DEM Partililer ile AK Partililer arasında kısa süreli tartışma çıktı.

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ensonhaber.com

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimleri Ankara'da yapılıyor.

En yaşlı üye sıfatıyla divan başkanı seçilen DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, yaptığı konuşmada Hakkari'ye kayyum atanmasına tepki gösterdi.

"Şiddetle kınıyorum"

Türk, konuyla ilgili "Maalesef bugün halkın iradesine ipotek koyulduğunu görüyoruz, Hakkari Belediye Başkanımızın görevden alınmasını şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Tansiyon yükseldi

Bu sırada salonda tansiyon yükseldi.

"Bu ülkede adalet, hukuk var"

AK Partili Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yerinden kalkarak Türk'e "Biz kayyumu kınamıyoruz. Bu ülkede adalet, hukuk var." sözleriyle tepki gösterdi.

Sözlü sataşma yaşandı

Genel kurulda DEM Partililer ile AK Partililer arasında karşılıklı sözlü sataşmalar oldu.

Diğer belediye başkanlarının araya girmesiyle gerginlik sona erdi.