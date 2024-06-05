Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı Ekrem İmamoğlu

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı için seçim, bugün gerçekleştirildi.
Seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Genç yarıştı.
İstiklal Marşı'nın okunup saygı duruşunda bulunulmasının ardından Divan heyetinin oluşturulmasıyla başlanan seçimi ise Ekrem İmamoğlu kazandı.
İmamoğlu 515 oy aldı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçimde 515 oy alırken, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise 250 oy aldı.
İmamoğlu, Genel Kurul'da konuşma yapmadı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'in Genel Kurul'a hitabının ardından birlik başkanı, başkanlık divanı ve encümen üyelerinin seçimi yapıldı.
Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde Ekrem İmamoğlu'nun listesi:
(YRP) Şanlıurfa BB Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar,
(DEM Parti) Diyarbakır BB Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak,
(DEM Parti) Mardin BB Eş Başkanı Ahmet Türk,
(İyi Parti) Nevşehir BB Başkanı Rasim Arı...
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