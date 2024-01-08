Türkiye beyaza bürünüyor! Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek: 3 büyükşehiri kar bekliyor... Meteoroloji'nin tahminlerine göre yurdun dört bir yanında sıcaklıklar hızla düşecek. Yeni haftanın ilk üç gününde İzmir, Ankara ve İstanbul'da kar yağacağı belirtiliyor.

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Türkiye kara teslim oluyor…

Uzman tahminlerine göre yurdun dört bir yanında sıcaklık 10 derece birden düşecek.

3 büyükşehirde kar yağışı

Meteoroloji’nin verilerine göre, haftanın ilk 3 günü 3 büyükşehirde yağış etkili olacak.

Ankara'da bugün ve yarın kuvvetli yağış etkili olacak.

Çarşamba günü karla karışık yağmur beklenirken hava sıcaklığı 5 dereceye düşecek.

İstanbul'da yarın Anadolu Yakası'nda kuvvetli yağış görülecek. Çarşamba günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı 5 dereceye düşecek.

İzmir'de 3 gün yağmur etkili olacak, sıcaklık 9 dereceye kadar inecek.

Yurt kara bürünecek

Meteoroloji ayrıca şu ifadeleri aktardı;

Karadeniz üzerinden gelen yağışlı havayla birlikte yarın öğle saatlerinden itibaren yurdun kuzey batı kesimlerinden başlayarak karla karışık yağmur ve yer yar kar yağışı olması bekleniyor. Kar yağışı yurdun kuzey bölgelerinde daha yoğun hissedilecek. Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Batı Karadeniz’in iç kesimleri Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olma ihtimali yüksek.

İstanbul'a yarın akşam için 'kar' uyarısı

Bir diğer yandan soğuk havayla kar yağışının Trakya’dan giriş yapacağı aktarıldı.

Sıcaklıkların yarından itibaren 10 derece düşmeye başlayacağı bir kez daha vurgulanırken, İstanbul’da yarın akşam itibarıyla kar yağışı bekleniyor.

Yağış, özellikle Megakent'in yüksek kesimlerinde de sahil kesimlerinde kısa aralıklarla görülecek.

AKOM'dan Sibirya soğukları uyarısı

AKOM’dan yapılan yazılı açıklamada, lodosun getirdiği ılık havanın pazartesiye kadar sürmesinin tahmin edildiği, hafta başı akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul’un Sibirya bölgesinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği kaydedildi.