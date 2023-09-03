Türkiye bir sağlık kompleksi daha kazanıyor! Trabzon Şehir Hastanesi'nde çalışmalar hızlandı 900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesi’nin yapım çalışmaları yüzde 20 oranında tamamlanırken devasa sağlık kompleksi 2025 yılı Mart ayında hizmet vermeye başlayacak.

İHA

Türkiye sağlık sektöründeki büyük atılımına devam ediyor.

Muhalefetin takoz olup projeleri durdurmak için elinden geleni yaptığı birçok ilde 'şehir hastaneleri' yükseliyor...

Trabzon da o illerden biri.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında yapımına başlanan Trabzon Şehir Hastanesi’ndeki çalışmalar hızlandı.

Yoğun bakım kapasitesi 2 katına çıkacak

Toplam 900 nitelikli yatak sayısı sahip olacak şekilde projelendirilen ve bin 461’e tamamlanacak şekilde yatak kapasitesi arttırılabilir durumda olan Trabzon Şehir Hastanesi kentteki yoğun bakım kapasitesini 2 katına çıkartacak.

33 ameliyathanesi olacak

283 bin 943 metrekarelik kapalı alana sahip şehir hastanesinde 300 poliklinik ve 33 ameliyathane olacak. Yoğun bakıma ayrılan yatak sayısı 236, diyaliz yatak sayısı ise 30 olan şehir hastanesinde yanık tedavi ünitesi, nükleer tıp ünitesi, radyoterapi alanı, diyabet ünitesi, kan transfüzyon merkezi, uyku laboratuvarı ve genetik laboratuvar yer alacak.

Depreme dayanıklı: 562 sismik izolatör kullanılacak

4 bin 300 fore kazığın kullandığı şehir hastanesi depreme dayanıklı olarak inşa edilen 562 sismik izolatör ile korunacak. 2025 yılının Şubat ayında hizmete girmesi planlanan şehir hastanesinin kaba inşaatının ve dış cephesinin ise 2024 yılının Mart tamamlanması hedefleniyor.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım beraberindeki Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta ile birlikte Trabzon Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

İnceleme öncesinde firma yetkililerinden brifing alan Vali Yıldırım daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

2025 Mart ayında hastane hizmete girecek

Trabzon Şehir Hastanesi’nin 5 bloktan oluştuğunu dile getiren Vali Yıldırım, “Allah nasip ederse 2024 yılının Mart ayında buradaki bütün binaların en azından kaba inşaatının bitmiş olduğunu göreceğiz. Ondan sonraki bir yıl içerisinde de 2025 yılının Şubat ve Mart aylarında da hastanemizin bitmiş ve taşınabilir hale gelmiş durumda görmemiz mümkün olacak.

Tabi ki biz başkanımız ve vekillerimizle tez canlıyız bunu öne çekebilir miyiz diye uğraşıyoruz. Tabi ki firmamız imalatları düzgün yapmak mecburiyetinde. Ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade ettiler. Ekim ve Kasım aylarından sonra inşaatın daha da hızlanacağını söylüyorlar. İnşallah hep birlikte 1,5 yıl sonra burada hastanemizin kullanılır hale geldiğini nasip olursa göreceğiz. Hastanemiz 5 bloktan oluşuyor. Bir tane blok bitmiş vaziyette” dedi.

Günlük 15 bin hastaya hizmet verecek

Kaba inşaatın yüzde 20 oranında tamamlandığını belirten Vali Yıldırım, “Trafik yoğunluğu yönünde bir taraftan karayollarımız bir taraftan büyükşehir belediyemiz bunu hazırlıklarını yapıyorlar. İnşallah o konuda da sorun yaşanmayacağını düşünüyoruz. Endişe edilecek bir durum yok.

Günlük 15 bin hastanın poliklinik yapabileceğini düşünüyoruz. Ameliyathanelerimiz ve yoğun bakımlarımız oldukça yeterli. 280 bin metrekare kapalımız alanımız var. İnşaat devam ediyor yüzde 20 civarlarında tamamlanmış durumda. Hastanın şekli 2024 yılının Mart ayında ortaya çıkmış olacak” ifadelerini kullandı.