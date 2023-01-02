Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Bulgaristan'a doğalgaz satacağını, anlaşmanın yarın imzalanacağını duyurdu.

Rusya, rubleyle ödeme sistemine göre hareket etmedikleri gerekçesiyle, Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz akışını tamamen kesti..

Gaz tedarikini sürdürmek için arayışlara başlayan Sofya yönetimi, yönünü Türkiye'ye çevirmişti..

Türkiye ile Bulgaristan arasında doğalgaz konusunda müzakereler devam ederken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den sürpriz bir açıklama geldi.

TVNET canlı yayınında konuşan Bakan Dönmez, yarın Bulgargaz ile BOTAŞ arasında önemli bir anlaşma imzalanacağını belirtti.

"Türkiye, Bulgaristan'a doğalgaz satacak, imzalar yarın atılıyor"

Türkiye'nin Bulgaristan'a doğalgaz satacağını belirten Dönmez, "BOTAŞ en son Umman'da bir görüşme yaptı. Büyük oranda da anlaştılar, Umman ile biz bugüne kadar pek çalışmadık şimdiye kadar. Biz geçen sene 15 ülkeye gitmişiz. Yarın da Bulgaristan'a seyahatimiz var. Orada da Bulgargaz şirketiyle BOTAŞ arasında anlaşma akledilecek. BOTAŞ ile Bulgargaz arasında anlaşma sağlanacak." dedi.

Türkiye Bulgaristan'a doğalgaz satacak VİDEO

1 milyar metreküp kapasite kullanım için müzakere yapılıyordu

Öte yandan, Bulgaristan Enerji Bakanı Rossen Hristov Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminallerinden 1 milyar metreküplük kapasite kullanmak için müzakerelerin sürdüğünü söylemişti.