Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'e kadar tatile girdi 2023 yılı ek bütçesinin kabul edildiği Genel Kurul'un ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Ekim'e kadar tatil edildi.

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Türkiye 28 Mayıs'ın ardın yeni bir döneme girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim zaferinin hemen ardından yeni kabineyi belirledi ve çalışmalara başladı.

Önemli konu başlıklarının görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ise ne zaman tatile gireceği ise merak edilmeye başladı.

Her yıl belli aralıklarla tatile giren TBMM’nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Karara göre, 1 Temmuz’da tatile girmesi beklenen TBMM, çalışmalarına devam etti.

Meclis tatile girdi

Meclis’in gündeminde memur maaş zammı ve MTV düzenlemesi gibi önemli konular yer almış, karar ise çıkmıştı.

Son olarak Meclis, 2023 yılı ek bütçesini de belirledi ve kanun teklifi Genel Kurul’da kabul edilerek yasalaştı.

Ardından Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kanun teklifinin yasalaşmasının ardından birleşimi 1 Ekim Pazar günü toplanmak üzere kapattı.

Böylelikle yasama faaliyetlerine 1 Ekim’e kadar ara verilmiş oldu..

Memur maaşı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen en düşük memur maaşını 22 bin 17 TL’ye çıkaran, emekli aylıklarında yüzde 25 zam öngören kanun teklifi Komisyon’da kabul edildi.

Buna göre; Emekli maaşlarına temmuz ayından itibaren yüzde 25 zam yapılacak.

Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25 zam verilecek. Yüzde 25 zamdan 2023 yılından önce ve 2023 Ocak ayında emekli aylığı bağlanmış kişiler yararlanabilecek.

MTV düzenlemesi

Kahramanmaraş depremlerinin yarattığı tahribatı azaltmak amacıyla getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Meclis'ten geçti.

Buna göre 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için MTV vergisi iki katına yükseltildi.

Bu kapsamda 2023'te bir kere olmak şartı ile ek MTV vergisi ödenecek. Ödenecek ek tutar, 2023 için belirlenen MTV kadar olacak.

Ek Bütçe Kanunu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı.

Kanunla genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 1 trilyon 74 milyar 508 milyon 886 bin lira, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 45 milyar 5 milyon 627 bin lira olmak üzere toplam 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira ödenek eklenecek.