Türkiye coğrafyasında hareketlilik: Son yıllarda çıkan savaşlar göze çarpıyor Son 31 yılda Türkiye'nin sınır bölgelerinde çok sayıda kan aktı ve akmaya devam ediyor. Dünyanın gözü yakın tarihteki Rusya-Ukrayna savaşının ardından şimdi de İsrail-Filistin hattındaki gerilimde...

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Tarih, milyonlarca insanın hayatını kaybettiği savaşlara şahit oldu...

Yıkıcı savaşların son bulması adına adımlar atılsa da, kan durmak bilmedi.

Türkiye'nin de, sahip olduğu coğrafi konum nedeniyle etrafında çok sayıda savaşa tanıklık etti.

Bunun en yakın örneği ise İsrail-Filistin hattında yaşanıyor.

İsrail ile Filistin arasındaki anlaşmazlığın kökeni, Akdeniz sahiliyle Şeria Nehri arasındaki bölgede hak iddiasına dayanıyor.

İsrail ile Filistin arasındaki gerilim bir kez daha arttı

Son olarak 7 Ekim sabahı Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam, İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlatarak gerilimi bir kez daha artırdı.

Bitmek bilmeyen savaşta, İsrail ile Hamas arasındaki gerilimin çok geçmişe dayandığı biliniyor.

İkili tarihte birçok kez çatışmaya girerek çok sayıda kanın akmasına neden oldu.

Hamas saldırılarını artırsa da İsrail sert tepkiler vermekten geri durmadı. Ancak son saldırı, Hamas’ın bugüne kadar olan en şiddetli saldırıları arasında yer alıyor.

İsrail, 2007’den bu yana Gazze Şeridi’ni abluka altında tutuyor. Bölgedeki hava sahasını ve kıyı şeridini kontrol altına tutuyor.

Şimdilerde ise yapılan saldırı, son 50 yılın en büyük savaşı olarak tarihe geçiyor.

Azerbaycan'ın Karabağ zaferi

İşte Türkiye'nin çevresindeki savaşlar...

Bir diğer gelişme ise Karabağ'da yaşandı.

Azerbaycan'ın, bölgede 19 Eylül'de düzenlediği antiterör operasyonu ile Karabağ'da tam hakimiyeti sağlandı.

2020 yılında 1992'de Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ, özgürlüğüne kavuşmuş oldu. Zafer, 24 saatte geldi.

Devam eden Rusya-Ukrayna savaşı

Yakın tarihteki bir diğer savaş ise Rusya-Ukrayna savaşı.

24 Şubat 2022 tarihinde, tüm dünya büyük bir savaşın başlangıcına şahitlik etti. Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle başlayan savaşta, iki ülke de ağır kayıplar verdi.

İkinci yıla girilen savaş, tüm şiddetiyle devam ediyor.

Azerbaycan'ın zafer kazandığı 2. Karabağ Savaşı

İki yıl önce Azerbaycan, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Demir Yumruk" diye nitelendirdiği karşı saldırı operasyonunu başlattı.

Bir süre sonra "vatan savaşına" dönüşen bu operasyonda, Azerbaycan ordusu 44 günde topraklarını kurtararak halkın 30 yıllık hasretine son verdi.

Abhazya Savaşı 2008

Ağustos 2008 tarihinde Güney Osetya - Rusya - Gürcistan ve Abhazya'nın katılımı ile çok sayıda çatışma ve gerilim yaşandı.

Donbass Savaşı 2014

Gürcistan'ın ardından Rusya'nın 2014'teki Kırım'ı işgali, Türkiye'nin etrafındaki kanlı süreci devam ettirdi.

Arap baharı

Türkiye'nin etrafı savaş ve askeri müdahalelerle dolmaya devam ederken Orta Doğu'da yaşanan Arap baharı, bölgedeki tüm dengeleri altüst etti.

2009 yılında Filistin ve İsrail arasındaki savaşla başlayan süreç, 2011'de Libya ve Suriye'yle devam etti.

2013'te Mısır'da yapılan darbeyle de bölge iyice karışmış oldu.

Irak Savaşı 2003-2011

2000'li yıllara geldiğimizde ise ABD'nin Irak'ı işgali, ön plana çıkan en önemli savaşlardan biri. 2003 yılında Irak'ı işgal eden ABD, bunu Irak'la kalmayarak Afganistan'da da denedi.

Irak savaşını 2011 yılında sonlandıran ABD, Afganistan'dan da geçtiğimiz yıl çekildi.

İsrail-Lübnan Savaşı 2006

2006 yılına geldiğimizde ise Orta Doğu'da kaynamaya başlayan kazan, Lübnan-İsrail Savaşı'nı doğurdu.

Hizbullah örgütünün askeri kanadıyla İsrail arasında gerçekleşen savaş aynı yıl son buldu.

Suriye iç savaş 2011

Suriye'nin kuzeyinde, Beşşar Esed rejimi karşıtı barışçıl gösterilerin başlamasının üzerinden 12 yıl geçti.

Ülkenin güneyindeki Dera ilinde, 15 Mart 2011'de bir grup ilkokul öğrencisinin okul duvarına rejimin lideri Beşşar Esed'i kastederek "Ey doktor şimdi sıra sana geldi" yazmasıyla halk ayaklanması başladı.

Kosova'da hareketlilik yaşandı 1998

Afganistan'ın yanı sıra 1990'ların sonlarına gelinirken bu sefer de savaş gerçek yüzünü Kosova'da gösterdi.

Bir yıl süren savaş, yıllar sonra Kosova'nın bağımsızlığını kazanmasıyla tam olarak neticelenmiş oldu.

17 Aralık 2010'da Tunus'ta başlayan Arap Baharı, birkaç ay sonra Suriye'ye sıçradı.

Bosna Savaşı 1992-1995

Körfez Savaşı ile başlayan furya, 1992 yılında başlayıp 1995 yılına kadar süren Bosna Savaşı ile devam etti.

Rus-Çeçen savaşı 1994-2009

Bosna'da yaşananlar devam ederken, 1994'te Rus-Çeçen Savaşı etkisini gösterdi.

2009 yılına kadar süren çatışmalarda her iki taraftan da çok sayıda insan yaşamını yitirdi.

Afganistan'daki gelirim 30 yıl sürdü

Çeçen-Rus Savaşı'nın ardından bu sefer de aynı durum 1991 yılında Afganistan'da başladı.

2021 yılına kadar süren savaşın diğerlerinden farklı bir yönü oldu.

Afganistan'da yaşanan savaş ve insanlık dramı 30 yıl boyunca devam etti.

Kanlı Mısır Darbesi 2013, 2009'da başlayan Gazze Savaşı ve 2011-2020 yılları arasındaki Libya iç savaş da tarihe damga vurdu.