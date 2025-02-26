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Haber Merkezi

Bugün 26 Şubat, Türkiye için sembolik günlerden biri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 71 yıl önce bugün dünyaya geldi. Erdoğan bugün 71'inci yaşını kutluyor.

AK Parti ve Erdoğan'ın sevenlerinin kutlamaları dün başladı.

İLK KUTLAYAN GENÇLER OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları MKYK toplantısına başkanlık ettiği sırada partinin gençleri, liderlerinin doğum gününü kutlayan ilk isimler oldu.

Cumhurbaşkanı'nın doğum gününü AK Partililer dışında uluslararası kamuoyundan birçok isim kutladı.

DÜNYA LİDERİ

Genç yaşında İstanbul'da çıktığı siyaset sahnesinde kısa süreye birçok başarıyı sığdıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece Türkiye'de değil başta Orta Doğu olmak üzere dünyanın dört bir yanında mazlum halklar ve Müslümanlar tarafından büyük bir lider olarak görülüyor.

İstanbul'u yönettikten sonra eski Türkiye'de askeri vesayete baş kaldıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2003 yılından itibaren Başbakanlık görevini yürüttü.

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinde ilk kez halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı oldu.

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SEÇİLEN İLK CUMHURBAŞKANI

3 adayın yarıştığı ve 52 milyon 894 bin seçmenin oy kullandığı seçimde Erdoğan, oyların yüzde 51,85’ini alarak siyasi yaşamında benzersiz bir başarıya daha imza attı.

Siyasi kariyeri boyunca il başkanlığı, belediye başkanlığı, milletvekilliği ve başbakanlık görevlerini icra eden Erdoğan, 12. Cumhurbaşkanı olarak bu kez Çankaya Köşkü’den halka hizmet vermeye başladı.

YENİ TÜRKİYE'NİN BÜYÜK LİDERİ

Türkiye, 16 Nisan 2017 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni öngören anayasa değişikliğini oylamak için sandık başına gitti.

Halk oylamasında yüzde 51,41 "evet", yüzde 48,59 "hayır" oyu kullanıldı ve anayasa değişikliği, kesin sonuçların 27 Nisan'da Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yürürlüğe girdi.

YERLİ VE MİLLİ ATILIMLARIN MİMARI

Türkiye'nin bu yeni dönemine de liderlik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu sayesinde Türkiye, savunma sanayisinde tarihe geçecek atılımlarda bulundu.

İHA ve SİHA alanında büyükler ligine giren Türkiye, ilk jetini, yerli savaş uçağını, yerli uydusunu, yerli otomobilini ve sayısız savunma sanayisi ürününü envanterine kattı.

Siirt'te yaptığı bir konuşma nedeniyle aldığı 10 aylık hapis cezasının infazı için 26 Mart 1999 günü Pınarhisar Cezaevi'ne giren Erdoğan, kendisiyle birlikte Türk milletini de bu karanlık dönemden çıkartarak dünya sahnesinde önemli bir yere ulaştırdı.