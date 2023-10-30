Türkiye'de dün coşkulu bayram havası vardı...
Tüm yurtta Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel kutlamalar organize edildi.
Çocuk, yetişkin her vatandaş, büyük kutlamalara hazırlandı.
Tüm yurtta Cumhuriyet heyecanı
Günlerdir devam eden hazırlıklar kapsamında, sokaklar ve caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı.
100. Yıl dolayısıyla yurtta sıcak hava balonları, Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile havalandı.
Cumhuriyet’in önemi bilinciyle yetiştirilen çocuklar, ellerine aldıkları bayrakları dalgalandırdı.
Apple mağazasını bayraklarla donattılar
Öte yandan Apple Store’un Bağdat Caddesi şubesine, Cumhuriyet'in 100. Yılı kutlamaları kapsamında 1 tane bile bayrak asılmadı.
Bu durumu fark eden vatandaşlar, mağaza çalışanlarına tepki gösterdi.
"Burası Türkiye" diyen vatandaşlar, mağazanın camlarını bayraklarla donattı.
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