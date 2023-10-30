Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaşında bayrak asmayan Apple mağazasına tepki: Burası Türkiye Cumhuriyet'in 100'üncü yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken bayrak asmayan Apple mağazasını fark eden vatandaşlar, tepki göstererek camları tek tek bayraklarla donattı.

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ensonhaber.com

Türkiye'de dün coşkulu bayram havası vardı...

Tüm yurtta Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel kutlamalar organize edildi.

Çocuk, yetişkin her vatandaş, büyük kutlamalara hazırlandı.

Tüm yurtta Cumhuriyet heyecanı

Günlerdir devam eden hazırlıklar kapsamında, sokaklar ve caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı.

100. Yıl dolayısıyla yurtta sıcak hava balonları, Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile havalandı.

Cumhuriyet’in önemi bilinciyle yetiştirilen çocuklar, ellerine aldıkları bayrakları dalgalandırdı.

Apple mağazasını bayraklarla donattılar

Öte yandan Apple Store’un Bağdat Caddesi şubesine, Cumhuriyet'in 100. Yılı kutlamaları kapsamında 1 tane bile bayrak asılmadı.

Bu durumu fark eden vatandaşlar, mağaza çalışanlarına tepki gösterdi.

"Burası Türkiye" diyen vatandaşlar, mağazanın camlarını bayraklarla donattı.