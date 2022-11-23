Bugün gerçekleşen merkez üssü Düzce Gölyaka olarak açıklanan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından "Türkiye deprem bölgeleri nereler?" sorusu merak ediliyor. İşte Türkiye deprem bölgeleri...

Bugün sabah saatlerine doğru Düzce merkezli gerçekleşen 5.9 şiddetindeki depremin ardından vatandaşlar "Türkiye deprem bölgeleri nereler?" sorusunu merak ediyor. Deprem sonrası AFAD, Gölyaka’da gerçekleşen depremde toplam 46 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Gerçekleşen deprem sonrası Türkiye deprem risk haritası vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Türkiye deprem bölgeleri nereler? İstanbul, Ankara ve İzmir deprem açısından riskli mi?

Türkiye deprem bölgeleri nereler?

Ülkemizde Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı olmak üzere üç ayrı büyük deprem hattı bulunduğu bilinmektedir. Ülke genelinde en aktif Batı Anadolu Fay Hattı olarak ifade edilmektedir. Bölgesel düzlükte Türkiye’de 1,2,3,4 ve 5 gibi farklı oranlarda deprem belirten risk incelemeleri yapılmaktadır.

İstanbul, tüm iller arasında deprem riski en yüksek illerden birisi olarak dikkat çekmektedir. Ancak İstanbul’un ilçeleri risk haritasında farklı gruplarda bulunmakta ve her ilçenin riski farklı olmaktadır.

Birinci dereceden deprem bölgesi olan iller şunlardır:

Balıkesir, Manisa, İzmir, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Erzincan, Tunceli, Kırıkkale ve Siirt.

İkinci dereceden deprem bölgesi olan iller şunlardır:

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum..

Üçüncü dereceden deprem bölgesi olan iller şunlardır:

İstanbul, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, Eskişehir, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

En az riskli bölgeler şunlardır:

Trabzon, Konya, Sinop, Giresun, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray ve Karaman’dır.