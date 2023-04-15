Türkiye doğalgazına kavuşuyor: Filyos tesisinde sona gelindi Filyos Gaz İşleme Tesisi için 20 Nisan işaret ediliyor. Ensonhaber ekibi olarak tesisi ziyaret ederek, TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin’den bilgi aldık.

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Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ağustos 2020’de müjdelediği Karadeniz gazı için geri sayıma geçti.

Filyos Gaz İşleme Tesisi için 20 Nisan işaret ediliyor.

20 Nisan’da Karadeniz’deki gaz karaya taşınarak ilk yakımı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.

Ensonhaber sahada

Ensonhaber ekibi, tesisi ziyaret ederek bilgi aldı.

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, tesisteki çalışmaları Ensonhaber mikrofonuna anlattı.

Proje, 2030’a yayılacak şekilde 3 fazdan oluşacak.

Tesiste, günde yaklaşık 10 milyon metreküp gaz üretimi ile başlanılması bekleniyor.

Toplam 710 milyar metreküplük rezerv

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) yürüttüğü Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi çerçevesinde, 2020-2022 döneminde Karadeniz’de keşfedilen toplam 710 milyar metreküplük dev doğalgaz rezervinin şebekeye verilmesi çalışmalarında sona gelindi.

Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi

TPAO Filyos Münferit Yatırım Yeri'nde bulunan Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'nde, Sakarya Gaz Sahası'ndan gelen doğalgaz işlenecek.

Su ve yabancı maddeler ayrıştırılacak

Gazın içindeki muhtemel su ve yabancı maddeler ayrıştırılacak. Gaz, BOTAŞ'ın standartlarına uygun hale getirilecek ve sonrasında BOTAŞ'a ait Ana Ölçüm İstasyonu’na ve ardından ulusal gaz şebekesine aktarılacak.

Fatih, Yavuz ve Kanuni gemilerinin yanı sıra 50 kadar destek gemisi görev aldı

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi’nde Türkiye'nin deniz enerji filosundan Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerinin yanı sıra 50 kadar destek gemisi görev yapıyor.

40 bin veri toplama noktası

Projede 40 bin veri toplama noktası kullanılıyor. Veri toplama noktalarından elde edilen bilgilerle, vanaların açılıp kapanması da dahil olmak üzere, tüm sistem Türk mühendislerce geliştirilen ve neslinin ilk örneği olan ZEKİ adlı dijital ikiz teknoloji kullanılarak uzaktan kumanda ediliyor.