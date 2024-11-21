Türkiye dünyanın en sinirli 2. ülkesi oldu

Haber Merkezi

Gallup, Global Emotions raporunda 100 ülkeyi kapsayan araştırmayı yayınladı.

Rapora göre Türkiye yüzde 48 oranla Avrupa'da birinci Dünyada ikinci en sinirli ülke oldu.

EN SİNİRLİ ÜLKE LÜBNAN OLDU

Araştırmalara göre dünyadaki ülke yüzde 49'luk oranıyla Lübnan seçildi. Üçüncü sırada ise Ermenistan yer aldı. Irak, Afganistan, Ürdün, Mali ve Sierra Leona ise Ermenistan'ı takip etti.

EN POZİTİF VE MUTLU ÜLKE EL SALVADOR

Pozitif duygularla ilgili yapılan araştırmalarda ise El Salvador birinci sırada yer aldı. Yani El Salvador, en pozitif ve mutlu ülke seçildi.