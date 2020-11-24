Türkiye, Ege'de 3 yeni NAVTEX ilan etti

Türkiye, Ege'deki Sakız, Sisam, Semadirek, Limni, Ahikerya ve Batnoz adalarına askeri sevkiyat yapılmasına karşı üç yeni NAVTEX yayınladı.

Ege'de 3 yeni NAVTEX ilan edildi.

6 ADA İLE İLGİLİ KARAR

Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan duyuruda, Ahikerya ve Batnoz adalarının Lozan Barış Antlaşması ve 1947 Paris Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği belirtildi.



Diğer Navtex duyurusunda ise Semadirek ve Limni adalarının Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği vurgulandı.

Yine İzmir istasyonu tarafından yayınlanan son duyuruda ise Sakız ve Sisam adalarının Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği bildirildi.