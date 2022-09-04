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    Türkiye ekonomisinin 2023-2025 yol haritası Resmi Gazete'de

    Türkiye ekonomisinin 2023-2025 yol haritası Resmi Gazete'de

    Türk ekonomisinde Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2022 - 15:12
    • Güncelleme : 04.09.2022 - 15:31
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    Türkiye ekonomisinin 2023-2025 dönemi yol haritası resmiyet kazandı.

    Yeni Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı.

    2023'te yüzde 5 büyüme

    OVP'de büyümenin 2023'te yüzde 5, 2024 ve 2025'te yüzde 5,5 olması öngörüldü.

    Programa göre 2022 yılı genelinde cari işlemler açığının GSYH'ya oranının yüzde 5,9, enerji hariç cari işlemler dengesinin ise GSYH'ye oranla yüzde 5 fazla vereceği tahmin ediliyor.

    İşsizlik hedefi 2025’te 9,6

    İşsizlik oranının ise 2023’te 10,4, 2024’te 9,9, 2025’te 9,6 olması hedefleniyor.

    Raporda yol haritasının politika ve tedbirleri ise şu şekilde sıralandı:

    1- İstikrar ve iş ortamı güçlendirilerek yerli ve yabancı yatırımlar özendirilecek.

    2- İthalat bağımlılığını azaltan istihdama katkı sağlayacak öncelikli sektörlere destek sağlanacak.

    3- yatırım teşvik sisteminde katma değer üretime odaklanan küresel zeminde üst sıralara yükselmeyi hedefleyen yatırımlara  munhasıran destek sağlanacak.

    4- Yerli  ve uluslararası yatırımcılar iş birliklerini içerecek sabit sermaye yatırımları desteklenecek..

    Ayrıntılar gelecek...

    Türkiye ekonomisinin 2023-2025 yol haritası Resmi Gazete de #1

    Türkiye ekonomisinin 2023-2025 yol haritası Resmi Gazete de #2

    Türkiye ekonomisinin 2023-2025 yol haritası Resmi Gazete de #3

    Türkiye ekonomisinin 2023-2025 yol haritası Resmi Gazete de #4


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