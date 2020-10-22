Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan'dan Karabağ mesajı

Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan çatışmaların emperyalist aklın halklar arasında bıraktığı zor bir düğümden kaynaklandığını söyledi.

Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan, Markar Esayan için düzenlenen cenaze töreninde önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törene katılmasından dolayı fazlasıyla memnun kaldığını dile getiren Maşalayan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalara da değindi.

Yaşanan üzücü savaşın bir din savaşı olmadığına dikkat çeken Patrik Maşalyan, yaşananların emperyalist aklın halklar arasında bıraktığı çözülmesi zor bir düğüm olduğunu ifade etti.

DİN SAVAŞI DEĞİLDİR

Maşalyan, şunları söyledi: "Karabağ çatışmasının bu en sıcak günlerinde bir Ermeni Kilisesinde acımızı bizimle paylaşmanız anlamlı mesajlar içermektedir. Kafkaslardaki bu üzücü savaş bir din savaşı değildir. Hatta Ermeni ve Azeri milletlerinin de savaşı değildir.

EMPERYALİST AKLIN HALKLAR ARASINDA BIRAKTIĞI ÇÖZÜLMESİ ZOR BİR DÜĞÜM...

Bu esasında bir toprak mücadelesi ve emperyalist aklın halklar arasında bıraktığı çözülmesi zor bir düğümdür. Savaşlar ve çatışmalar yüzlerce yıl dostluk içinde yaşama tecrübesi olan komşu halklar için ayrıntılardır.





ASIL OLAN BİRLİKTE OLUŞTURULACAK KALICI DOSTLUK HAVZALARIDIR

Asıl olan birlikte oluşturulacak kalıcı dostluk havzalarıdır. Bunun oluşmasında Türkiye'nin ve sizin şahsi girişimlerinizin değeri ve önemi tartışılmazdır.

SAVAŞIN KARA BULUTLARININ DAĞITILMASI İÇİN..

Savaşın kara bulutlarının dağıtılması için Rabbim sizi barış ve selamet elçisine dönüştürsün. Sağlık ve afiyetiniz için Ermeni vatandaşlarınız her daim duacıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Markar Esayan için düzenlenecek tören öncesinde Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan ile görüştü.

