Türkiye, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıya geçmesi üzerine Türkiye saldırıyı kınadı ve Azerbaycan'a tam destek verileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik başlattığı saldırıya dair açıklama yaptı.

SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ

Kalın, "Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz.

Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir.

ULUSLARARASI TOPLUM DUR DEMELİ

Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir.

AZERBAYCAN YALNIZ DEĞİLDİR, TÜRKİYE'NİN TAM DESTEĞİNE SAHİPTİR

Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan’ın yanındadır. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye’nin tam desteğine sahiptir." dedi.