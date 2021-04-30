Türkiye, Filistin'deki seçimlerin ertelenmesinde İsrail'e tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv'in 1995 Oslo Geçici Anlaşması'nın hükümlerine riayet etmesi gerektiğini vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 22 Mayıs’ta düzenlenmesi planlanan seçimlere ilişkin, İsrail'den Kudüs'te seçimlerin yapılmasına izin verilmeyeceğine dair mesaj aldıklarını söyledi.

Tel Aviv yönetiminin "Kudüs'te bir hükümet olmadığı" gerekçesinin kabul edilemez olduğunu belirten Abbas, "Kudüs olmaksızın seçimlere gitmeyeceğiz.” dedi.

Türkiye, Filistin seçimlerine ilişkin İsrail'in tutumuna tepki gösterdi.

İSRAİL'E "ENGELLEYİCİ TUTUMA SON VER" ÇAĞRISI

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail hükümetine, Filistin seçimlerinin bir an önce gerçekleştirilmesini teminen, 1995 Oslo Geçici Anlaşması'nın hükümlerine riayet ederek, söz konusu engelleyici tutumuna son vermesi çağrısında bulunuyoruz." denildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENİLMİŞTİR"

"Filistinli grupların katılımıyla dün gerçekleştirilen toplantı sonucunda, Filistin'de 2006 yılından bu yana ilk kez düzenlenmesi öngörülen parlamento ve başkanlık seçimlerinin ertelenmesine karar verildiği üzüntüyle öğrenilmiştir.

Filistinli grupları bu yönde karar almaya sevkeden temel sebebin, İsrail'in özellikle Doğu Kudüs'te seçimlerin gerçekleştirilmesi konusunda Filistin Yönetimi tarafından yapılan başvuruyu yanıtsız bırakması ve seçim kampanyası yürütülmesine izin vermemesi olduğu görülmektedir.

BİRLİK VE UZLAŞI VURGUSU

Öte yandan, seçimlerin ertelenmesine ilişkin alınan kararın, ülkemizin de büyük önem atfettiği Filistinlilerarası uzlaşı sürecini menfi yönde etkilememesini temenni ediyor ve Filistinli tüm grupları birlik ve uzlaşı yolunda çaba sarfetmeyi sürdürmeye teşvik ediyoruz."