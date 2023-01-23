Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı, olası ekmek zammına ilişkin Ensonhaber'e konuştu Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğe zam yapılacak iddiasının yanlış anlaşıldığını söyledi ve herhangi bir fiyat artışının olmayacağını kamuoyuna duyurdu.

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İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, ekmek fiyatlarının artırılması yönünde esnafın bir talebi olduğunu belirtti.

Sektörün maliyet artışları nedeniyle zam talebinin olduğunu belirten Çetin, şubat ayı içerisinde konuyla ilgili bir görüşme yapılacağını ifade etti.

Çetin'in açıklaması, 'Ekmeğe zam mı geliyor?' sorusunu akıllara getirdi.

Ensonhaber sektörün en tepesindeki isme sordu

Ensonhaber de konuya ilişkin en net bilgiyi almak için sektörün en tepesindeki isme bağlandı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ensonhaber ekranına yaptığı açıklamayla kamuoyunu bilgilendirdi.

"Ne bir fiyat artışı ne de gündemimizde ekmeğin fiyatı var"

Balcı, şubatta ekmeğe herhangi bir zam gelmeyeceğini belirtti.

Balcı, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Daha önce yapmış olduğumuz basın toplantısında ekmeğin kilogram fiyatının azami 25 lira olacağını ifade etmiştik. Ocak ve şubat ayında ekmekte yeni bir fiyatın olmadığını söylemiştik. Dolayısıyla şubat ayında ne bir fiyat artışı ne de gündemimizde ekmeğin fiyatı var.

"Ekmekte maksimum ne yapmaya çalışabilirsek onu yapıyoruz"

Şu anda maliyet bütün illere göre farklılık arz ediyor. Bütün illerden ziyade işletmeye göre de farklılık arz ediyor. Mesele bir ilde bir işletme 10 bin ya da 5 bin ekmek üretiyorsa onun ekmek maliyeti farklıdır, 3 bin üretiyorsa farklıdır. Türkiye genelinde bugünkü süreçte bakacak olursak esnafımızın eskisi gibi ekmekte kazanması mümkün değil. Ticarette sürekli aynı kar oranıyla devam etmek de mümkün değil. Bu geçtiğimiz süreç içerisinde yani yaklaşık 1,5-2 senedir gerek biz gerekse ilgili kurumlar halkımızın temel besin gıdası olan ekmekte maksimum ne yapabilirsek onu yapmaya çalışıyoruz. Fiyat konusunda fedakarlığı hem esnafımız hem de çalışanlarımız göstermekte. Bu süreci böyle geçirmeye çalışıyoruz.

"Şubatta ekmeğin fiyatı gündemimizde olmayacak"

Şubatta ekmeğin fiyatı gündemimizde olmayacak, temennimiz bunu mart, nisan götürebildiğimiz kadar götürmekte. Ekmek fiyatlarında değişiklik yapmadan ne kadar taşıyabiliyorsak taşıyacağız. Zaten bugüne kadar çalışmalarımız da o yönde oldu. Yani olağanüstü bir durum olmadıktan sonra bugün veya yarın veya şubat ayında ekmek fiyatı gibi bir gündemimiz yok.

"Halkımız mağdur olmayacak"

2022’nin Mart ayında ekmek 7 lira olacak, daha sonra 10 lira olacak aralık ayında 7,5 lira olacak ocak ayında 10 lira olacak ifadeleri kamuoyunda yer buldu. Bunların hiçbirinin gerçek olmadığını yaşayarak gördük. Biz aralık ayında ekmeğin fiyatının 7,5 lira olmayacağını, daha sonra yapmış olduğumuz toplantıda ocak ve şubatta 5 lirayla devam edeceğimizi söyledik. Halkımız bu konuda geçmişte olduğu gibi çok rahat olabilir, tedirgin olunması gereken bir durum yok. Gereken neyse onu yapıyoruz, biz hiçbir zaman ekmeğe gelen maliyetleri yansıtma yolunu seçmedik. Maliyetler konusunda yapılabilecek bir çalışma varsa ilgili kurumlarla diyalog halinde onu bertaraf etmeye veya az seviyeye indirmeye çalıştık. Dolayısıyla geçmişte nasıl bir fiyat artışı yaşanmadıysa, bundan sonra da halkımızı mağdur edecek bir durumun olacağını söylemek mümkün değil.

"İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı'nın açıklaması yanlış anlaşıldı"

Şimdi bu şundan gündeme geldi anladığım kadarıyla, Istanbul Fırıncılar Odası Başkanı’nın yaptığı açıklamayla yanlış anlaşıldı. Biz ocak ve şubat ayında 5 lirayla devam edeceğimizi söyledikten sonra sayın başkanımız onu şubat ayında bir daha değerlendireceğiz diye yorumlamış olabilir kendisini. Dolayısıyla şubat ayında bir görüşme olacağı yok bunu düzeltmek gerekiyor. 3-4-5 ay sonrası öngörmemiz sağlıklı olmaz, ama yakın zamanda ciddi bir artış olmadığı için ne görüşülmesi ne de fiyat artışı söz konusu.

Can Badak / Ensonhaber