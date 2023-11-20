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Türkiye fırtına ve sel felaketlerinde 9 can kaybetti

Türkiye fırtına ve sel felaketlerinde 9 can kaybetti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye geneline yaşanan sel ve fırtına felaketlerinde 9 kişinin hayatını kaybettiğini, kaybolan 11 denizcinin bulunması için ise çalışmaların sürdüğünü açıkladı.