Türkiye fırtına ve sel felaketlerinde 9 can kaybetti

Türkiye'yi şiddetli fırtına vurdu.
Ülkenin muhtelif noktalarında şiddetli yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Felaket en büyük gücüyle Zonguldak ve Batman'da hissedildi.
Zonguldak, Batman ve Diyarbakır'da fırtına
Diyarbakır ve Batman'da sel yaşanırken Zonguldak'ta fırtına nedeniyle askeri mendireğe çarpan gemi battı.
Bu kapsamda Zonguldak, Batman ve Diyarbakır'da fırtına ve sel nedeniyle can kayıpları yaşandı.
Zonguldak'ta incelemelerde bulunan Ali Yerlikaya yaşananlar konusunda ayrıntılı açıklamalarda bulundu.
Toplam 9 kişi hayatını kaybetti
Yerlikaya, felaketlerde toplamda 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bakan Yelikaya, Zonguldak'ta batan gemide kaybolan 11 denizcinin ise arandığını söyledi.
Yerlikaya şu şekilde konuştu:
Zonguldak Karadeniz Ereğli'mize maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Batman'da maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bir vatandaşımız da Diyarbakır Hani'de sele kapılarak hayatını kaybetti.
Bulunan 1 mürettebatımızla birlikte sel ve olumsuz hava şartları nedeniyle toplam 9 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti.
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