Türkiye Gazze'de ateşkes için devrede: Rehineler için müzakere başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türk yetkililer İsrailli rehineler için Hamas ile diyalog halinde.

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7 Ekim'de başlayan Hamas-İsrail çatışması büyüyerek devam ediyor.

Ölü sayısının her geçen dakika arttığı çatışmaların sona ermesi için Türkiye yine devreye girdi.

Bu kapsamda Habertürk'ün haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İsrailli rehineler için Hamas ile müzakere yürütülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgede gerginliğin daha fazla tırmanmaması için açıklamalar yaparken, rehineler için müzakere sürecinin yürütülmesi talimatı verdiği öğrenildi.

Türkiye, ilk andan beri çatışmaların durması için adımlar atıyor

Hamas'ın İsrail'e Gazze üzerinden füze saldırıları eşliğinde başlattığı Aksa Tufanı harekatında şimdiye kadar 1200'den fazla İsrarilli hayatını kaybederken Filistin tarafında da 1100'den fazla can kaybı var.

Çatışmaların başladığı ilk andan itibaren diplomtik kanalları hareketlendiren Türkiye, daha fazla kan akmaması için ilgili tüm kurumları devreye soktu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze diplomasisi

Çatışmaların yoğunlaştığı saatlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısını yarıda keserek, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ve Katar Emiri Al Sani ile görüştü.

İkili görüşmeleri sürdüren CUmhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve gölgedeki birçok devlet lideriyle daha temaslarda bulundu.

