Türkiye, Gazze'ye insani yardım gönderdi İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik sert müdahalelerini sürdürüyor. Türkiye de elektriğin, suyun ve akaryakıtın kesildiği Gazze için harekete geçti. İlk olarak sağlık ve gıda malzemeleri askeri uçakla bölgeye taşındı.

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ensonhaber.com

İsrail-Filistin hattında savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.

Büyük yıkımların ve yüzlerce can kaybının olduğu çatışmada bugün 7'nci güne girildi.

Tansiyonun giderek yükseldiği olayda İsrail ordusu sert müdahalelerde bulunuyor.

Türkiye harekete geçti

Tüm dünyanın yakından takip ettiği olayda, ortaya çıkan manzaralar adeta kan donduruyor.

Türkiye de bu süreçte önemli bir rol oynuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi kanallarını açık tutuyor.

Gazze'ye yardım eli...

Öte yandan ilk harekete geçen ülke de olan Türkiye, yoğun bombardıman altındaki Gazze'ye yardım eli uzattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile Gazze’ye insani yardım için havalanan uçaklar yola çıktı. Askeri uçakla gönderilen yardımlar Mısır’a ulaştı.

Malzemeler Mısır’dan Gazze’ye ulaştırılacak. Öncelik gıda ve sağlık malzemelerine verildi.

Gazze karanlığa mahkum edildi

İsrail Savunma Bakanı Yoan Gallant, bölgeye elektrik, gıda, su ve yakıt verilmeyeceğini açıklamıştı.

Savaş ortamının elektrik ve su kesintisiyle daha da etkilediği Gazze karanlığa mahkum edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği

Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türk yetkililer İsrailli rehineler için Hamas ile diyaloğu sürdürüyor.

Öte yandan Erdoğan, çatışmaların başladığı ilk andan itibaren pek çok liderle görüşme gerçekleştiriyor.

Savaşın sonlandırılması ve taraflar arasında müzakerelerin başlatılması adına çok yönlü diplomasi trafiği yürütüyor.

Son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bugün Mısır'a giderek görüşme gerçekleştirecek.

Ne olmuştu?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.