Türkiye genelinde 3 gün sürecek yağışlar bekleniyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, önümüzdeki haftaya ilişkin meteorolojik değerlendirmelerde bulundu.

Tekin, yağışların genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde olacağını belirterek, “Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve İç Anadolu’nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Hava sıcaklıkları ise hafta boyunca mevsim normalleri civarında seyredecek.” ifadelerini kullandı.

PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT

Tekin, perşembe günü Marmara’nın doğusu, Antalya’nın batı kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yağışların etkili olacağını bildirdi.

KAR YAPMA İHTİMALİ VAR

“Kayseri, Sivas, Niğde, Ordu ve Giresun çevrelerinde yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz.” diyen Tekin, yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar görülebileceğini vurguladı.

Hava Tahmin Uzmanı Tekin, ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini de hatırlattı.

CUMA GÜNÜ YAĞIŞLARIN ETKİ ALANI GENİŞLEYECEK

Cuma günü de Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde yağışların devam edeceğini belirten Tekin, özellikle Samsun, Gaziantep ve Kilis hattında yağışların kuvvetli olacağını söyledi.

CUMARTESİ DOĞU BÖLGESİNE KAYACAK, PAZAR ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Hafta sonuna ilişkin değerlendirmesini de aktaran Tekin, “Cumartesi günü yağışlı sistem doğuya çekilecek. İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışlar sürecek. Pazar günü ise yağışlar dar bir alanda etkili olacak.” dedi.

BÜYÜKŞEHİRLERDE DURUM NE?

Ankara: Perşembe parçalı bulutlu, cuma günü yağmurlu. Hava sıcaklığı 14’ten 12 dereceye, hafta sonunda ise 10-11 dereceye düşecek.

İstanbul: Perşembe hafif yağmurlu, cuma ve cumartesi parçalı bulutlu. Hava sıcaklığı 16-17 derece civarında olacak.

İzmir: Üç gün boyunca parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık 20-21 derece aralığında seyredecek.

Tekin, “Yeni haftada ülkemizin büyük bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek.” diyerek açıklamasını tamamladı.