Türkiye genelinde 4 gün boyunca koronavirüs denetimi

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde 4 gün boyunca kalabalık yerler ve araçlarda denetim yapılacağını açıkladı.

Koronavirüs vakalarında ve ölümlerdeki hızlı artış, yeni önlemleri de beraberinde getiriyor.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “Covid-19 Denetimleri” konulu genelge gönderdi.

4 GÜNLÜK SIKI DENETİM

26­-27­-28­-29 Kasım 2020 tarihlerinde tüm il ve ilçelerde, vali ve kaymakamların koordinasyonunda; başta pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği yerlere yönelik yoğunlaştırılmış denetimler yapılacak.

TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI, TEK TEK DURDURULACAK

Denetimlerde toplu ulaşım araçları tek tek durdurulacak, HES kodu uygulaması, maske zorunluluğu ve hijyen tedbirlerine bakılacak.

PAZAR YERLERİNE YÖNETİCİ ATANACAK

Yerel yönetimlerce her bir pazar yeri için yönetici belirlenecek ve bu kişiler kurallara uyulmasından sorumlu olacak.