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Güvenlik güçlerimizin suçla mücadelesi sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde 4 gündür devam eden Çember-14 operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 614 firarinin yakalandığını duyurdu.

"Suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz"

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların sonuçlarına dair şu bilgileri verdi:

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.



Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:

- 0-5 yıldır aranmakta olan 2 bin 586şahıs,

- 5-10 yıldır aranmakta olan 19 şahıs,

- 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 9 şahıs, Çember-14 operasyonlarıyla yakalandı.



Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:

- Hırsızlıktan 476 şahıs,

- Dolandırıcılıktan 229 şahıs,

- Yağmadan 90şahıs,

- Adam öldürmeden 34 şahıs,

- Cinsel suçlardan 49 şahıs,

- Narkotik suçlarından 449 şahıs,

- Terörden 41 şahıs,

- Kaçakçılık ve organize suçlardan 251 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 2 bin 614 şahıs adalete teslim edildi.