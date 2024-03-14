Güvenlik güçlerimizin suçla mücadelesi sürüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde 4 gündür devam eden Çember-14 operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 614 firarinin yakalandığını duyurdu.
"Suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz"
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların sonuçlarına dair şu bilgileri verdi:
Aziz milletimizin bilmesini isterim ki firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.
Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:
- 0-5 yıldır aranmakta olan 2 bin 586şahıs,
- 5-10 yıldır aranmakta olan 19 şahıs,
- 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 9 şahıs, Çember-14 operasyonlarıyla yakalandı.
Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:
- Hırsızlıktan 476 şahıs,
- Dolandırıcılıktan 229 şahıs,
- Yağmadan 90şahıs,
- Adam öldürmeden 34 şahıs,
- Cinsel suçlardan 49 şahıs,
- Narkotik suçlarından 449 şahıs,
- Terörden 41 şahıs,
- Kaçakçılık ve organize suçlardan 251 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 2 bin 614 şahıs adalete teslim edildi.
"Milletimizin duası sizinle"
İl jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'mızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.
Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, il jandarma komutanlarımızı, il emniyet müdürlerimizi, sahil güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle.
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