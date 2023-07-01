Türkiye genelinde 65 bin 601 metrekare "gürültü bariyeri" yapılacak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 11 bin 253 metrekare gürültü bariyerini tamamladıklarını, 54 bin 348 metrekare gürültü bariyerinin yapımına da devam ettiklerini açıkladı.

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AA

Şehirlerdeki gürültü kirliliği, can sıkan boyutlara ulaştı.

Bu duruma el atan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kirliliği en aza indirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Bakan Mehmet Özhaseki, çocuk sesleri ve kuş cıvıltılarının birbirine karıştığı huzurlu şehirler hedefiyle yola çıktıklarını söyledi ve gürültü bariyerlerinin miktarını arttırdıklarını vurguladı.

54 bin 348 metrekare daha yapılacak

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özhaseki, 11 bin 253 metrekare gürültü bariyerini tamamladıklarını, 54 bin 348 metrekare gürültü bariyerinin yapımına da devam ettiklerini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın açıklamasında da gürültü ile mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında 66 ilin gürültü haritası ile 24 ilin gürültü eylem planının tamamlandığı aktarıldı.

Bakanlık, finansal destek sağlıyor

"Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği" kapsamında kentlerde gürültü kirliliğinin azaltılması ve kontrolü, akustik planlamanın yapılması, sessiz alanların korunması amacıyla gürültü haritaları hazırlanarak çevresel gürültü eylem planları oluşturulduğu belirtilen açıklamada, eylem planları kapsamında belirlenen bölgelerde özellikle kara yolu ve demir yolu kaynaklı gürültünün azaltılması için gürültü bariyeri uygulamalarının hayata geçirileceği kaydedildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İcraat Programı'nda yer alan, yerel yönetimlerce yapılacak gürültü bariyeri projelerine, bakanlıkça finansal destek sağlandığı ifade edildi.

Nerelere yapılıyor?

Ümraniye Millet Bahçesi E-80 kara yolu mevkisinde 5 bin 737, Çekmeköy ilçesi 0-6 Çevre Yolu-Doğa Parkı Yanı Şile Yolu mevkisinde 4 bin 100, Konya-Adana Çevre Yolu Adliye Sarayı önü civarında 1416 olmak üzere toplam 11 bin 253 metrekare gürültü bariyerinin tamamlandığına dikkat çekilen açıklamada, İstanbul Ümraniye'de 19 bin 530, Başakşehir'de 10 bin 500, Gaziantep'te 18 bin 336, Konya'nın Karatay ilçesinde 5 bin 982 metrekare olmak üzere toplam 54 bin 348 metrekare gürültü bariyeri proje çalışmalarının sürdüğü dile getirildi.

Açıklamada, onaylanan projeler tamamlandığında, 65 bin 601 metrekare gürültü bariyerinin şehirlere kazandırılacağı vurgulandı.