Türkiye genelinde 70 milyon dozdan fazla aşı uygulandı

Sağlık Bakanlığınca, koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı miktarı 70 milyon dozu geçti. İstanbul, en çok aşının uygulandığı yer olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’de vaka sayısının artışıyla birlikte aşılama daha da önemli bir hal aldı.

Aşı karşıtlarına rağmen bugüne kadar kullanılan hem birinci hem de ikinci doz aşının miktarı 70 milyonu geçti.

BİRİNCİ DOZ 40 MİLYON 236 BİNİ

Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 29 Temmuz saat 12.40 itibarıyla ülke genelinde 40 milyon 340 bin 244 birinci doz, 25 milyon 586 bin 975 ikinci doz, 4 milyon 452 bin 473 üçüncü doz aşı uygulandı.

70 MİLYONU GEÇTİ

Böylece yapılan toplam doz sayısı 70 milyon bin 286 oldu.

İstanbul'da 12 milyon 971 bin 838 doz, Ankara'da 5 milyon 646 bin 299 doz, İzmir'de 4 milyon 721 bin 624 doz aşı uygulandı.