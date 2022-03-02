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- Türkiye genelinde açık alanda maske zorunluluğu kaldırıldı
Türkiye genelinde açık alanda maske zorunluluğu kaldırıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açık alanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı.
- AA
- 02.03.2022 - 18:31
- Güncelleme : 02.03.2022 - 18:33
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin beklediği açıklamayı yaptı.
Bakan Fahrettin Koca, açık alanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.
"Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz."
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