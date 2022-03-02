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    Türkiye genelinde açık alanda maske zorunluluğu kaldırıldı

    Türkiye genelinde açık alanda maske zorunluluğu kaldırıldı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açık alanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı.
    • AA
    • 02.03.2022 - 18:31
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 18:33
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin beklediği açıklamayı yaptı.

    Bakan Fahrettin Koca, açık alanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

    "Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz."

    AYRINTILAR GELİYOR..


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