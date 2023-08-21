Türkiye genelinde gıda denetimi yapılacak 81 ilde eş zamanlı olarak lokanta, restoran, kafeterya, otel gibi toplu tüketim yapılan yerlerde denetimler artırılarak, gerekli görülen yerlerden numune alınıp, uygun olmayan işletme ve ürünlere idari yaptırım uygulanacak.

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İHA

Tüm Türkiye genelinde eş zamanlı gıda denetimi için start veriliyor.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilin Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne, rutin denetimlerin yanı sıra farkındalığın artırılmasına yönelik gıda denetimlerinin yoğunlaştırılmasına ilişkin talimat yazısı gönderildi.

"21 Ağustos-8 Eylül arası tüm gıda işletmeleri denetlenecek"

Kamu sağlığının korunması, tüketicilerin gıda güvenilirliğini sağlamak adına toplu yemek hizmeti veren işletmelerin kayıt altına alınmasının önemine işaret edilen talimatta şunlar kaydedildi:

“Toplu gıda tüketiminin olduğu yerlerde gıda kaynaklı salgınları engellemek ve hızlı tedbirler alabilmek için 21 Ağustos - 8 Eylül 2023 tarihleri arasında lokanta, restoran, kafe, otel gibi toplu tüketim yerlerinin kayıt altına alınıp alınmadığı, izlenebilirlik şartlarını sağlayıp sağlamadığı, asgari teknik, hijyenik ve muhafaza şartlarına uyulup uyulmadığına yönelik denetimlere ağırlık verilmesi, gerekli görülmesi halinde numune alınması ve uygun olmayan işletme ve ürünlerine idari yaptırım uygulanması gerekmektedir.”

18 bin 413 adet idari para cezası uygulandı

Öte yandan gıda kontrol görevlilerince 2022 yılında toplam 1 milyon 329 bin 824 gıda denetimi gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

Bu kapsamda resmi kontroller çerçevesinde 18 bin 413 adet idari para cezası uygulanmış, savcılığa 243 adet suç duyurusunda bulunuldu.

Ayrıca yılbaşından bugüne kadar 2023 yılı içerisinde toplam 745 bin 170 yurt içi gıda resmi kontrolü gerçekleştirilip gıda işletmelerine 8 bin 769 adet idari para cezası uygulandı.

7 bin 628 personel görev alacak

Cumhuriyet savcılığına ise 122 adet suç duyurusunda bulunuldu.

Ayrıca denetimlerde yapılacak eş zamanlı denetimde 7 bin 628 personelin görev alacağı bildirildi.