Türkiye genelinde hava sıcaklıkları 12 derece azalacak: İstanbul'da kar yağabiilir

DHA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan hava sıcaklıklarına ilişkin önemli açıklama...

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ülke genelinde önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre hava sıcaklıklarının 4 Şubat Salı gününden itibaren kuzey ve batı kesimlerde, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren de iç ve doğu kesimlerde 6 ila 12 derece azalması tahmin ediliyor" denildi.

"SOĞUK HAVA 1 HAFTA ETKİLİ OLACAK"

Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi, soğuk havanın da salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesinin beklendiği aktarılarak, "Ayrıca aynı tarihlerde ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde kar yağışının görülmesi tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışı ile birlikte buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Meteorolojinin tahmin, değerlendirme ve erken uyarı uygulamalarının takip edilmesi tavsiye edildi" ifadelerine yer verildi.

"İSTANBUL'DA KAR YAĞABİLİR"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise son meteorolojik değerlendirmelere göre bölge genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren 6 ile 12 derece azalacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Soğuk havanın kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgarlarla birlikte 4 Şubat Salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Ayrıca söz konusu periyotta karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görülmesi bekleniyor.

Meydana gelebilecek kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi istendi.