Türkiye genelinde huzur operasyonu! 26 göçmen kaçakçısı yakalandı 81 ilde yapılan 'Türkiye'nin Huzuru' operasyonunda 29 bin 254 personel görev aldı. Ekipler, 26 göçmen kaçakçısını ve bin 198 düzensiz göçmeni yakaladı.

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ensonhaber.com

Kolluk kuvvetleri, ne kaçak göçmenlere ne de onları Avrupa hayali ile yola çıkaranlara göz açtırmıyor.

Güvenlik güçleri hudutlarda kaçak geçişe izin vermezken, sınır dışı edilenlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

Bu kapsamda yurt genelinde huzur operasyonu gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından başarılı bir çalışma ortaya koyuldu.

Konuya ilişkin açıklama, İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

'Türkiye'nin huzuru' operasyonu

Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik "TÜRKİYE'NİN HUZURU" uygulaması gerçekleştirdi.

Operasyonda; 29 bin 254 personel ve 8 bin 984 ekip ile 6 bin 340 noktada uygulama yapıldı.

21 bin 851’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 338 bin 43 şahıs sorgulandı.

26 göçmen kaçakçısı yakalandı

8’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı.

1.198 düzensiz göçmen yakalandı.

22'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 783 aranan şahıs tespit edildi.

Muhtelif miktarda uyuşturucu ile silah ele geçirildi.