Türkiye genelinde, Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması

Türkiye genelinde eş zamanlı 45 bin 894 personelin katılımıyla yapılan “Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması”nda çeşitli suçlardan aranan 1.373 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı birimler tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak 9 Mart tarihinde 11.00-15.00 ile 17.00-21.00 saatleri arasında “Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması” yapıldı.

126 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

11 bin 248 karma ekip, 288 dedektör köpek ve 45 bin 894 personelin katılımı ile yapılan uygulamada aranan 1.373 şahıs yakalandı, 126 şahıs gözaltına alındı.

Uygulamada sosyal mesafe kuralını ihlalden 400, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı 29 ve diğer idari yaptırımlardan 981 olmak üzere toplam bin 410 şahsa idari, 827 şahsa adli olmak üzere toplam 2 bin 237 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.

36 BİN İŞ YERİ DENETLENDİ

Uygulamada 120 bin 34 araç ve 36 bin 397 iş yeri denetlendi. Denetimlerde 6 bin 255 araca idari işlem uygulanırken, 1072 araç trafikten men edildi, 12 aranan araç yakalandı.

Süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 6, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 5, sosyal mesafe kuralını uygulamayan 8 ve diğer idari yaptırımlardan 36 olmak üzere toplam 55 iş yerine de idari işlem uygulandı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada çok sayıda silah, 281,23 gram eroin, 23,199 gram esrar, 2,557 gram metamfetamin, 805,39 gram sentetik kannabinoid bonzai, 2,14 gram afyon sakızı, 45 kök kenevir bitkisi, 102 adet lsd, 314 adet captagon hap, bin 246 adet sentetik ecza ile 2 bin 302 paket kaçak sigara, 2 bin 2 litre kaçak içki, 7 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.