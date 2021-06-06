Türkiye genelinde LGS heyecanı yaşanıyor

Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencinin girdiği, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav başladı.

Türkiye genelinde LGS heyecanı başlarken, öğrenciler sınava aileleriyle birlikte geldi.

Öğrenciler sınav için sınıflara giriş yaparken, ailelerin heyecanlı bekleyişi ise kameralara yansıdı.

İSTANBUL

İstanbul’da bin 552 özel ve devlet okulunda 194 bin 647 öğrencinin katılması beklenen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav başladı.

Sınav öncesi öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtıldı.

Sınava 1 hafta kala bacağını sakatlayan bir öğrenci ise sınav merkezine ayağındaki sargılarla geldi.

Sınava ayağındaki sargılarla gelen Emre Aksoy, “Sınavdan kısa süre önce top oynarken ayağımdan sakatlandım. Bugün de sınava geldim.

Heyecanlıyım, stres de var. Evde bolca test çözüp derslerime çalıştım. Yine de sınav günü herkes çok stresli. İki oturum olacak. Sayısal ve sözel olarak. Heyecanlıyım” dedi

"OĞLUMUN BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUM"

Çocuğunu sınava bırakan veli Recep Yılmaz, “Oğlumun başarılı olacağını umuyorum. Bu sene pandemi şartları nedeniyle oldukça zor geçti.

Derslere adapte olmakta biraz zorluk çektik ama elimizden geleni yapamaya çalıştık. Başaracağına inanıyorum. Umarım da altından kalkacak.

Her şeyin hayırlısı” diye konuştu.

Türkiye genelinde LGS heyecanı yaşıyor VİDEO

ELAZIĞ

Elazığ'da, 137 sınav merkezinde sınava girecek toplam 8 bin 721 aday, sabahın erken saatlerin okullarının önüne geldi.

Yine pandemi gölgesinde yapılan sınav öncesi, öğrencilere maske dağıtılırken, giriş kısmına dezenfektan, maske ve ıslak mendil konuldu.

"HERKESE BAŞARILAR"

Pandemi döneminde LGS’ye çalışmanın her bir öğrenci için zor olduğunu belirten Hayrunisa Çakır, “Tam olarak çalışamadık. Ama hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu döneme hazırladılar. İnşallah güzel bir lise kazanabiliriz. Çok heyecanlıyız” dedi.

Tüm arkadaşlarına başarılar dileyen Nisanur Çakmak ise, “Pandemi döneminde canlı derslerle devam ettik.

Başarımızı inşallah yerine getiririz. Devletimiz çok yardımcı oldu. Canlı dersleri başlattı. Konu eksiğimiz olmadı. Hocalarımız da çok yardımcı oldu. Herkese başarılar” şeklinde konuştu.

Herkese LGS’de başarılar dileyen Şeyma Çınar da , “Umarım herkes istediği liseyi kazanır. Pandemi de çalışmak çok zor. Hocalarımı bize çok katkı verdi. Milli Eğitim Bakanlığı olduğunca okulu açmaya çalıştı.

Canlı derslere girdik. Kendi emeğimiz ile çalışmaya çalıştık. Umarım herkes istediği liseye gider” diye konuştu.

ADANA

Adana'da, Milli Eğitim Bakanlığı'nca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın birinci oturumu başlarken, velilerin çok heyecanlı olduğu görüldü.

VELİLER ÇOCUKLARINI BEKLİYOR

Veliler birinci oturumla ikinci oturum arasındaki 45 dakika da çocuklarını görüp göremeyeceklerini sordu. Bazı veliler öğretmenlerin uyarasına rağmen okul kapısından ayrılmak istemedi.

Görevli öğretmenler okulun dışına çıkarak velileri okul bahçesinden ve çevresinden uzaklaşmalarını çocuklarına stres oluşturmamaları uyarısında bulundu.

Veliler bir süre öğretmenlerle görüştükten sonra okul etrafından uzaklaştı.





KIRKLARELİ

Kırklareli’nde Atatürk Ortaokulu’na gelen öğrenciler sınav öncesi stres ve heyecanlarını arkadaşlarıyla konuşarak geçirmeye çalıştı.

İki oturum halinde düzenlenecek sınava verilecek arada öğrencilerin bahçeyi rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için veliler, okul bahçelerinin dışına bekletildi.

Görevlilerin sınav güvenliği için oldukça titiz davrandıkları görüldü.

ANKARA

Ankara’da bulunan Yasemin Karakaya Ortaokulu’nda da sınav heyecanı yaşanıyor.

75 dakika sürecek bu ilk oturumda öğrenciler, Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru için ter dökecek.

Sınavın ikinci oturumu ise 11.30 itibariyle başlayacak ve Matematik ile Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak.

Öğrencilerin bu soruları yanıtlamak için de 80 dakika süreleri olacak. Öğrenciler sınava kendi okullarında giriyor.

Okul içerisi ve bahçesinde maske takmak zorunlu olurken, isteyen öğrenciler sınav esnasında, sınıfta maskelerini çıkarabilecek.

Ayrıca PCR testi pozitif veya temaslı olan öğrenciler ise diğer öğrencilerden ayrı, izole okullarda sınava alınacak.

KIRŞEHİR

Kırşehir'de, Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.

Kırşehir merkez ve 6 ilçede iki oturum halinde gerçekleştirilecek sınava, şehir genelinde 3 bin 189 öğrenci 96 sınav salonunda giriyor.

ŞANLIURFA

Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip olan ili Şanlıurfa’da başladı. Toplam iki oturum halinde gerçekleştirilen sınavda 90 soru yer alıyor.

Sınav öncesi öğrenciler ve aileleri okulların önünde toplandı. Öğrenciler, sosyal mesafe kuralları uygulanarak okul bahçesine alınırken aileleri ise içeri alınmadı.

Sınava yarım saat kala okul bahçesinde tek sıra olan öğrencilere görevliler tarafından sınav kuralları anons edildi.

Sınıflara alınmaya başlanan öğreniciler, sosyal mesafe kurallarını ihlal edince görevliler devreye girdi.

AĞRI

Ağrı’da Liselere Geçiş Sistemi sınavı, korona virüs tedbirleri altında başladı.

2020-2021 eğitim öğretim yılında LGS, ülke genelinde olduğu gibi Ağrı’da da büyük bir heyecanla başladı.

Kentte sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okulların önüne gelen adaylar, sınav öncesi pandemi kuralları tedbirleri ile sınav merkezine alındı.

Maskelerini takan öğrenciler görevliler tarafından kontrol edildikten sonra içeriye alındı.

Çocuklarıyla birlikte sınav merkezine gelen aileler için ise heyecanlı bekleyiş başladı.

KARS

Sabah erken saatlerde çocuklarıyla birlikte Atatürk İlkokulu’na gelen aileler, çocuklarına sınav öncesinde destek verdi.

Saat 09.30'da başlayan sınav öncesinde binlerce ortaokul son sınıf öğrencisi sınavın yapılacağı kentteki diğer okullara gelerek sınava girdi.

Çocuklarına eşlik eden veliler ise çocukları sınavda ter dökerken, kendileri ise okul bahçesi dışında heyecanlı bekleyişini sürdürdü.

SİVAS

Sivas’ta 195 okulda 607 salonda 8 bin 897 öğrencinin katılması beklenen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav başladı.

Sınav öncesi öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtıldı.

Oğlu Yusuf Anıl Erdal’ı sınava getirdiğini söyleyen Aziz Erdal, “Yaklaşık bir yıldır aralıksız öğrencimizle birlikte veliler olarak çok büyük bir çaba sarf ettik.

Önemli olan çocukların daha iyi bir geleceğe sahip olması için her zaman yanlarındayız.

Onlarda çok çalıştılar. Pandemi onlar için ekstra bir sıkıntı oluşturdu, okullarına gidemediler. Heyecanlıyız İnşallah hepsinin hakkında hayırlısı olur, güzel bir sınav geçer” dedi.



SİVAS'TA LGS HEYECANI

BALIKESİR

Balıkesir'de LGS heyecanı yaşandı. Sabah saatlerinde belirlenen okul önlerine gelen öğrenci ve velililer pandemi koşullarında sınav salonuna alındı.

Okul bahçelerine kimse alınmazken, öğrenci velilerinin de kalabalık gruplar halinde bulunmasına izin verilmedi. Balıkesir Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Yarış Otaokulu'nda sınav ile ilgili açıklamada bulundu.

Müdür Yıldız, "Bugün 20 ilçemizdeki 240 sınav merkezimizde 13 bin 351 öğrencimizle sınavı gerçekleştiriyoruz. Sınav başladı, şuan itibarı ile 20 ilçemizdeki hiç bir okulumuzda sıkıntımız yok. 2 aydır sınavla ilgili hummalı bir çalışma yürüttük.

Okullarımız dezenfekte edildi, hem öğrencilerimiz hem de görevlilerimiz için maskelerimiz ulaştırıldı. Kitapçık dağıtımında ve toplanmasında kullanmaları için cerrahi eldivenler salonlara ulaştırıldı. Bugün de sınavımız sorunsuz bir şekilde başlamış oldu.

Öğrencilerimizin büyük emekleri var, Allah emeklerini zayi etmesin. Öğrencilerin heyecanını yaşayan velilerin de içlerinin rahat olmasını, sağlıklı bir şekilde sınavın sürdüğünü belirtmek istiyorum" dedi.

GAZİANTEP

Gaziantep’te Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen LGS sınavı heyecanı başladı.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki LGS sınavı Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde de başladı.

Toplam iki oturum halinde gerçekleştirilen sınavda 90 soru yer alıyor. Sınav öncesi öğrenciler ve aileleri okulların önünde toplandı.

Öğrenciler, sosyal mesafe kuralları uygulanarak okul bahçesine alınırken aileleri ise içeri alınmadı.

Öğrenciler içeride ter dökerken ailelerde dışarıda onlara dua etti. Veliler tüm öğrencilere başarılar dilerken, bu maratonun uzun soluklu olduğunu ifade etti.

BURSA

Bursa’da Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen LGS sınavı heyecanı başladı. Öğrencileri sınıfta, aileler ise dışarıda heyecan bastı.

Bursa’da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, korona virüs tedbirleri altında başladı.

2020-2021 eğitim öğretim yılında LGS, Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa’da da büyük bir heyecanla başladı.

Kentte sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okulların önüne gelen adaylar, sınav öncesi salgın kuralları tedbirleri ile sınav merkezine alındı.

Maskelerini takan öğrenciler görevliler tarafından kontrol edildikten sonra içeriye alındı.

Çocuklarıyla birlikte sınav yapılan okullara gelen aileler için ise heyecanlı bekleyiş başladı.

İZMİR

İzmir'de 640 okulda 52 bin 500 öğrencinin sınava katıldığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Covid-19'a yönelik tüm tedbirlerin alındığını belirterek, 6 pozitif öğrenci için ayrı ayrı okulların açıldığını söyledi.

LGS kapsamında 8'nci sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav başladı. 2 oturumda gerçekleştirilen sınav için uzun süredir hazırlanan öğrenciler, sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerinin yolunu tuttu.

İzmir Gazi Umurbey Ortaokulu'nda heyecan dolu bekleyişin ardından öğrenciler, kimlik ve sınava giriş belgeleriyle mesafeli biçimde merkezlere alındı. Covid-19 riski dolayısıyla okul binasının tüm camları açık tutulurken, öğrenciler yıl boyunca verdikleri emeklerin karşılığını alabilmek için sınava başladı.

"BİZ ÇOCUKLAR KADAR HEYECANLIYIZ"

İzmir'de 640 okulda 52 bin 500 öğrencinin sınava katıldığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "2020-2021 LGS olarak bugün İzmir'de 640 okulumuzda yaklaşık 52 bin 500 öğrencimizle sınavımızı yapıyoruz. Covid 19 testi pozitif 6 öğrencimiz vardı. Bunların hepsine ayrı ayrı okullar açtık ve tüm tedbirlerimizi aldık.

Temaslı öğrencilerimizi tamamen ayırdık ve en ufak bir risk yok. Öğrencilerimiz oldukça huzurlu. Okullarımızın camları açık. Öğrencilerimize kalem, silgi, maske, su, dezenfektan desteğini verdik.

Özel okullar dahil olmak üzere her bir okulumuzda rehber öğretmenlerimiz bulunuyor. Tüm çocuklarımıza Allah'tan zihin açıklığı diliyorum. Kazanan olacak ama kaybeden kimse yok. Biz bütün öğrencilerimizin gidebilecekleri okulları hazır ettik" dedi.

Öğrenciler sınav merkezlerine alınırken, velilerin de okul bahçelerinde heyecanlı bekleyişi başladı. Oğuz Kaan'ın annesi Fadime Han, "Biz çocuklar kadar heyecanlıyız. Çocuklar içeride biz dışarıda bekliyoruz. Hayırlı olmasını diliyoruz. Bizim için pandemi zor bir süreçti. İnşallah emeklerinin karşılığını alırlar. Çocuklarımız da öğretmenleri de oldukça özveriliydi" diye konuştu.

Sınava giren oğlu Emre'yi bekleyen Şefika Yiğit is, "Oğluma ve bütün çocuklarıma başarılar diliyorum. Pandemi süreci bütün çocuklarımızı çok yordu. Sağlıklı mutlu okullarda okumak inşallah hepsine nasip olur" dedi.















































