Türkiye genelinde oy sayımı iftarda kesintisiz devam etti Ramazan ayına denk gelen seçim nedeniyle oy sayım işlemi iftarda da sürdürüldü.

AA

31 Mart belediye seçimlerinde oylar kullanıldıktan sonra oy sayım işlemine geçildi.

Ramazan ayında düzenlenen seçimler kapsamında sandık görevlileri, iftar vaktinde de oyların sayımını sürdürdü.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme işleminin sona ermesinin ardından, doğudaki 32 ilde saat 16.00, diğer illerde ise saat 17.00 itibarıyla başlayan oy sayım işlemleri sürüyor.

Ramazan'da aralıksız sayım işlemi

Oy verme gününün Ramazan ayına denk gelmesine rağmen oy sayım sürecindeki görevliler aralıksız şekilde çalıştı.

Sayım sırasında iftar saati gelince su içerek oruçlarını açan görevliler, çalışmalarını sürdürerek seçim sürecinin sağlıklı ve düzenli şekilde ilerlemesine katkı sağladı.

YSK'nın talebi

Bahçe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca 27 Mart'ta Yüksek Seçim Kurulu'na gönderilen yazıda, iftar vaktinde görevliler için bir mola verilip verilemeyeceği sorulmuş, YSK ise oy sayımının aralıksız devam etmesi gerektiğini kararlaştırmıştı.

Bu karar doğrultusunda 200 bini aşkın sandıkta iftar vaktinde de oy sayım işlemleri aralıksız şekilde yürütüldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)