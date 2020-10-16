Türkiye genelinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 55 oldu

Son olarak Tekirdağ, İzmir, Aydın ve Kırklareli’nde meydana gelen ölümlerle birlikte Türkiye’de 10 ilde sahte içkiden ölenlerin sayısı 55'e yükseldi.

Geçtiğimiz cuma gününden bu yana sahte içkiden 55 kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ, İzmir, Aydın’dan sonra bugün Kırklareli’nden de bir ölüm haberi geldi. Lüleburgaz’daki evinde rahatsızlanan 24 yaşındaki Derya A., hastaneye kaldırıldı.

Sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Derya A., hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

10 İLDE 55 KİŞİ SAHTE İÇKİDEN ÖLDÜ

Buna göre 10 ilde sahte içkiden ölenlerin sayısı 55’e çıkmış oldu. Sahte içkiden zehirlenip, hastanelere kaldırılanların tedavisi ise hala sürüyor.

Sahte içkiden hayatını kaybeden şehirlere göre dağılımı şu şekilde oluştu:

“İzmir (22), İstanbul (10), Kırıkkale (7), Mersin (6), Aydın (3), Muğla (2), Tekirdağ (2), Trabzon (1), Zonguldak (1), Kırklareli (1).”