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    Türkiye genelinde seyir halinde telefon kullanan 2 bin 901 kişiye ceza

    Ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 2 bin 901 ve emniyet kemeri takmayan 2 bin 166 sürücüye cezai işlem uygulandığı açıklandı.
    • AA
    • 19.04.2021 - 23:08
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    Türkiye genelinde seyir halinde telefon kullanan 2 bin 901 kişiye ceza

    Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamaya göre, 15-16 Nisan'da ülke genelinde eş zamanlı kırmızı ışık, emniyet kemeri ve seyir halinde cep telefonu kullanımına yönelik ihbarlı özel denetim gerçekleştirildi.

    TOPLAM 12 BİN 404 KURAL İHLALİ

    Denetimlerde 2 bin 901 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullandığı, 2 bin 166 sürücüye de emniyet kemeri takmadığı için ceza kesildi.

    Toplam 12 bin 406 kural ihlalinin tespit edilerek ceza kesildiği denetimlerde 376 araç trafikten men edilirken 9 sürücü belgesine de geçici süreyle el konuldu.

    Türkiye genelinde seyir halinde telefon kullanan 2 bin 901 kişiye ceza #1

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