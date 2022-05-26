Türkiye genelinde sıcaklıklar 12 derece birden artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz’in batısında 12 derece kadar artacak.

Türkiye uzun süren kışın ardından, mayısın son aylarına girilmesiyle birlikte güneşe kavuştu.

Özellikle İstanbul'da mayıs ayı boyunca süren yağmurlar sonrası artan hava sıcaklığı vatandaşları sevindirecek.

Sık sık sosyal medya üzerinden bilgilendirme yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yapılan son hava tahmini raporunu paylaştı.

Sıcaklıklar 40 derece kadar yükselecek

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; hava sıcaklıklarının artarak, batı kesimlerde Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in batısında hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde olması bekleniyor.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının, İstanbul'da 27-33, Edirne'de 32-35, Bursa ve Balıkesir'de 33-38, Sakarya'da 32-37, İzmir'de 35-37, Manisa'da 36-39, Aydın'da 38-40, Antalya'da 33-36, Düzce'de 32-37 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Haftalık hava durumu tahmini