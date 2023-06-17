Türkiye genelinde sıfır otomobiller yok satıyor Tedarikçilerin Türkiye'deki sıfır araç taleplerini karşılamak üzere verdiği siparişleri getiren gemiler Türk limanlarına art arda yanaşıyor. Liman alanları nakliye bekleyen sıfır otomobillerle doldu taştı.

ensonhaber.com

Türkiye otomotiv sektörünün en önemli paydaşlarından biri.

Gerek pazar gerekse üretim açısından tam bir üs niteliği kazanan Türkiye'de, son dönemde talep patlaması yaşandı.

Sıfır araç talebinde patlama

Öyle ki üretici ve tedarikçiler talepleri karşılayamıyor.

Türkiye sınırları içerisinde üretim yapan firmalar, talep karşılamak için fazla mesai ile çalışırken tedarik zincirinde de büyük bir yoğunluk var.

Limanlar sıfır araç dolu

Tedarikçiler, Türkiye taleplerini karşılamak için üstün çaba sarf ederken Avrupa ve diğer bölgelerden sıfır araç getiren gemiler limanlara art arda yanaşıyor.

Limanların çoğunda sıfır araç kümeleri görmek mümkün. Araçlar limanlarda yurdun çeşitli bölgelerine ulaştırılmaları için nakliye araçlarını bekliyor.

Piyasadaki bu durum verilere de yansımış durumda.

Son 5 aylık sıfır araç satış verileri

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Yılın ilk 5 aylık verilerini yayınladı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60,5 oranında artarak 445.006 adet olarak gerçekleşti.

2023 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Mayıs ayına göre yüzde 70,9 artarak 111.356 adet oldu.