Türkiye genelinde tehlike arz eden köpekler kayıt altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, yasaklı ırkların kayıt altına alınması için verilen sürenin bugün gün sonunda dolduğunu belirterek Türkiye genelinde 20 bin 843 köpeğin kayıt altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Tehlike Arz Eden Hayvanlar Genelgesi' ile yasaklı köpek ırklarına sahip olan kişilerin, bu köpeklerini kısırlaştırarak ve buna ilişkin belgeyle birlikte 14 Ocak’a kadar bakanlığa başvurmaları ve veri tabanına kayıt ettirmeleri istenmişti.

Düzenlemede, hayvanlarını kısırlaştırarak kayıt altına aldırmak istemeyenlerin, söz konusu hayvanları en yakın bakımevine bırakabileceği ve yerel yönetimlerin bu hayvanları teslim almak zorunda olduğuna da yer verilmişti.

3 BÜYÜKŞEHİRDE KAYIT ALTINA ALINAN HAYVANLAR

Genelgenin yürürlüğe girdiği 7 Ocak’tan bugün saat 16.30’a kadar, Ankara’da bin 925, İstanbul’da 4 bin 858, İzmir’de 2 bin 541 adet olmak üzere, Türkiye genelinde toplam 20 bin 843 adet tehlike arz eden köpek, mikroçip uygulanarak kayıt altına alındı.

"YAVRULARININ 4 AYLIK OLANA KADAR KAYIT OLMA İŞLEMİ DEVAM EDECEKTİR"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:



"Tehlike arz eden köpeklerin kayıt altına alınmasıyla ilgili tanınan yasal süre bugün (14 Ocak 2022 tarihinde) sona erecektir.

Ancak, genelgenin yürürlüğe girmesinden (07.12.2021) önce gebe kalan American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin, doğum yapması ve yavrularının 4 aylık olana kadar kayıt olma işlemi devam edecektir.

"TÜRKİYE GENELİNDE TEHLİKE ARZ EDEN 20 BİN 843 KÖPEK KAYIT ALTINA ALINMIŞTIR"

Tanınan yasal süre içinde bugün saat 16.30 itibarıyla Ankara’da 1.925, İstanbul’da 4 bin 858, İzmir’de 2 bin 541 adet olmak üzere, Türkiye genelinde 20 bin 843 adet tehlike arz eden köpek mikroçip uygulanarak kayıt altına alınmıştır. En çok tehlike arz eden köpek ırkı İstanbul’da kayıt altına alınmıştır. Bugün sona erecek kayıtlar halen devam etmektedir."