Türkiye genelinde terör operasyonu başlatıldı Terörle mücadele kapsamında güvenlik güçleri bu sabah bir kez daha düğmeye bastı. Yurt genelinde 13 bini aşkın güvenlik personeliyle yeni bir operasyon için harekete geçildi.

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Kahraman Mehmetçik, teröristlerin korkulu rüyası oldu.

Yapılan operasyonlarla çok sayıda terör yapılanmasına darbe vuruldu.

Böylelikle saklandıkları mağaralar imha edilirken, örgüt mensupları da tek tek etkisiz hale getirildi.

Bu kapsamda mücadeleye hız kesmeden devam eden Türk askeri yeni bir operasyon için harekete geçti.

"12 şüpheli terör örgütü üyesi yakalandı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde yeni bir operasyonun başlatıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Bölücü terör örgütüne yönelik tüm Türkiye'de başlatılan 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında; Mersin, Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın'da 12 şüpheli terör örgütü üyesi yakalandı.

16 ilde operasyon yapıldı

Bölücü terör örgütünün istihbarat yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Şırnak, İstanbul, Bursa, Batman, Denizli, Adana, Kayseri, Antalya, Konya, Isparta ve Kocaeli olmak üzere 16 ilde yapılan operasyonlarda ise 55 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

"Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız"

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.

"Türkiye genelinde 466 operasyon yapılmaktadır"

Şu an Türkiye genelinde kırsal alanda 03 Ekim 2023 saat 08.30 itibarıyla terörle mücadele kapsamında 8 orta çaplı, 458 küçük çaplı olmak üzere 466 operasyon yapılmaktadır.



Bu operasyonlara; JÖH, J.Komando ve Güvenlik Korucusundan oluşan 960 tim ve toplam 13 bin 440 kahraman vatan evladı katılmaktadır.



Operasyonlara katılan MİT, Emniyet ve Jandarmamızın her birini alınlarından öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.



