Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonu: 194 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde jandarma tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 451 kilogram uyuşturucu madde ile 87 in adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 194 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Uyuşturucuyla mücadele tüm yurtta devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen Narkoçelik-13 operasyonlarında 451 kilogram uyuşturucu madde ile 87 in adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 194 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını bildirdi.

14 bin 108 personel görev aldı

Operasyonlar Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca 4 bin 289 ekip, 14 bin 108 personel ve 196 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bazı İllerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları

Yerlikaya, 4 bin 289 ekip, 14 bin 108 personel ve 169 narkotik dedektör köpeğinin katıldığı operasyonlarda bazı İllerde ele geçirilen uyuşturucu miktarlarına ilişkin şunları kaydetti:

İstanbul'da 7 kilogram kokain ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı. Hakkari kırsalda 15 kilo eroin, 15 kilo metamfetamin, 15 kilo morfin ele geçirildi. Aydın'da 2 kilogram metamfetamin ile muhtelif miktarda kubar esrar, kokain ve uyuşturucu hap ele geçirildi, 89 sokak satıcısı yakalandı. Ankara'da 40 kilogram esrar ele geçirildi, 6 zehir taciri yakalandı. Antalya'da 10 kilogram skunk, 4 bin 150 uyuşturucu hap, muhtelif miktarda bonzai ele geçirildi, 3 zehir taciri yakalandı. Elazığ'da 1600 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı. Kırıkkale'de 24 kilogram skunk ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı. Malatya'da 2 bin 745 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 zehir taciri yakalandı. Hatay'da 2 bin 250 uyuşturucu hap ve muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi, 3 zehir taciri yakalandı. Erzurum'da muhtelif miktarda metamfetamin ve esrar ele geçirildi, 7 sokak satıcısı yakalandı. Adıyaman'da 4 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.