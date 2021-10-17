İçişleri Bakanlığınca vale hizmetleri ve taksilere yönelik denetimlerde, 559 işletmeye tutanak tutuldu, 53 işletme ile 45 valeye idari yaptırım uygulandı, 742 taksi hakkında cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 6 bin 939'u emniyet, 16 bin 83'ü jandarma personeli olmak üzere 23 bin 22 personel, 6 bin 689 ekip ve 97 dedektör köpeğiyle 5 bin 32 noktada dün eş zamanlı "Vale Hizmetleri İle Ticari Taksi Sürücülerine Yönelik Denetim" uygulaması gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde yapılan denetimlerde 742 taksi hakkında cezai işlem uygulandı VİDEO

12 BİN 139 TAKSİ DENETLENDİ

Denetimlerde ilgili yönetmelik çerçevesinde eksikliği tespit edilen 559 işletmeye tutanak tutuldu, 53 işletme ile 45 valeye idari yaptırım uygulandı.

Taksilere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 12 bin 139 taksi denetlendi. 73 taksi trafikten men edilirken, 1 sürücü belgesi geri alındı.

742 TAKSİYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

20 taksiye Kabahatler Kanunu'nu, 722 taksiye de Karayolları Trafik Kanunu'nu ihlalden cezai işlem uygulandı.