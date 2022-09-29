Türkiye genelinde yapılan Yayalara Öncelik Duruşu etkinliği dikkat çekti

Vatandaşa duyarlılık kazandırmak amacıyla tüm Türkiye'de başlatılan 'Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu' sloganlı etkinlik kapsamında yaya geçitleri kırmızıya boyandı.

Tüm Türkiye'de yaya önceliğine dikkat çekmek için İçişleri Bakanlığı’nca başlatılan ’Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu’ sloganı büyük ilgi görüyor.

Yaşanan trafik kazaların önüne geçmek ve vatandaşı bilgilendirmek amacıyla başlatılan etkinlik kapsamında kent meydanlarında bulunan yaya yolları kırmıza boyandı.

Devlet tüm unsurlarıyla konunun takipçisi

Etkinlikte, "Devletin tüm unsurlarıyla konunun takipçisi ve nöbette olduğunu göstermek" amacıyla yaya geçitlerinin sürücüler tarafından fark edilmesi, yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğünün vurgulanması ve vatandaşların yaya geçitlerini kullanmasının teşvik edilmesi konularına değinildi.

Afiş ve pankartlar dağıtıldı

İHA'nın haberine göre, birçok kentte eş zamanlı olarak yapılan etkinlikte hazırlanan afiş ve pankartlar asılarak, hazırlanan el broşürleri sürücü ve yayalara dağıtıldı.