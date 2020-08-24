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    Türkiye, Girit'in güneyinde tatbikat yapacak

    Türkiye'den Yunanistan'a NAVTEKS misillemesi geldi. Türk Deniz Kuvvetleri, yarın Girit'in güneyinde tatbikat yapacak.
    • Özel Haber
    • 24.08.2020 - 18:54
    • Güncelleme : 24.08.2020 - 18:54
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    Türkiye, Girit'in güneyinde tatbikat yapacak

    Yunanistan'ın Navtex ilanına Türkiye'den cevap gecikmedi.

    Türkiye yarın Girit Adası'nın güneyinde Türk ve müttefik savaş gemilerinin katılımıyla tatbikat yapacak.

    TATBİKAT, YARIN YAPILACAK

    Mili Savunma Bakanı Akar, Yunanistan’ın, Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyet alanı ile kısmen örtüşen bir bölgede saha ilan etmek suretiyle tatbikat yapacağını açıklamasını gerginliği artıran bir faaliyet olarak değerlenmişti.

    Bakan Akar'ın bu açıklamalarının ardından Türkiye yarın tatbikat düzenleyeceğini açıkladı.

    Türkiye, Girit in güneyinde tatbikat yapacak #1

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