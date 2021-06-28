Türkiye gökyüzünde dengeleri değiştirdi: Türksat 5A uydusu nedir, özellikleri nelerdir?

Ocak ayında fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün dünyaya hizmet vermeye başladı. Peki Türksat 5A uydusu nedir, özellikleri neler frekanslar değişecek mi?

Türksat 5A haberleşme uydusu, 8 Ocak 2021 tarihinde SpaceX firmasının Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatılmıştı.

Yaklaşık 4 ay süren yolculuğunun ardından geçtiğimiz haftalarda 31 derece doğu yörüngesine oturmuştu. Türksat tarafından başlatılan bir buçuk aylık test süreci de başarı ile tamamlandı.

Uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen hizmete alım töreni ile birlikte hizmet vermeye başladı.

Peki Türksat 5A uydusu nedir, özellikleri nelerdir, frekans listesi değişecek mi? İşte Türksat 5A hakkında tüm merak edilenler...

TÜRKSAT 5A UYDUSU NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Türksat 5A, 8 Ocak 2021 tarihinde Türkiye saati ile 05.15'te SpaceX firmasının Falcon 9 roketiyle ABD'deki Cape Canaveral Üssü'nden uzaya gönderilen haberleşme uydusudur.

Kasım 2017'de Türksat A.Ş. ile yapılan sözleşmeye binaen, AIRBUS D&S (Defence and Space) firması tarafından üretilen ve 31° Doğu yörüngesinde hizmet verecek haberleşme uydusudur.

Bu uyduyla Türkiye'nin aktif haberleşme uydu sayısı dörde, toplam uydu sayısı yediye çıkacaktır. Söz konusu uydu, Türksat AŞ'ye yörüngede teslim edilecektir. Sözleşme kapsamında TÜRKSAT-5B uydusunun da üretimi ve fırlatılması ile teknoloji transfer eğitim programı da bulunmaktadır.

TÜRKSAT 5A ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Uydu tamamen 12 kilowatt elektrik güç birimi ile çalışacak Eurostar-3000EOR platformu üstüne kurulmuş, yeni nesil elektrikli itki sistemine ve 3,5 ton ağırlığa sahiptir.

31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek olan Türksat 5A uydusu, manevra ömrü ile Türkiye'nin 31 derece doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak. Türksat filosunun en güçlü uydusu olacak olan Türksat 5A, Türkiye'nin derin uzay çalışmalarına da katkı sunacak.

TÜRKSAT 5A KAPSAMA ALANI NEDİR?

4 Mayıs itibarıyla uzaydaki jeosenkron yörüngeye ulaşan, 5 Mayıs'ta yörünge testlerine başlanan Türksat 5A haberleşme uydusu; Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı ve Güney Afrika'nın yanı sıra Akdeniz, Ege ve Karadeniz'i kapsayan bir coğrafyada 1728 MHz kapasiteyle TV yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri sunacak.

Türksat 5A'nın elektrikli itki sistemi sayesinde 35 yılı aşkın süreyle TV yayıncılığı ve haberleşme alanlarında hizmet sağlayacak.

TÜRKSAT 5A FREKANSLARI DEĞİŞECEK Mİ?

Kanallardan frekansların değişip değişmeyeceğine yönelik bilgiler paylaşılacak. Kullanıcılar bir değişiklik yapılmadığı takdirde TV kanallarını izlemeye devam edebilecek.