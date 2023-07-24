Günlerce yandı kavruldu! Türkiye şimdi yağmur ve rüzgarla rahatlayacak Dünyayı etkisi altına alan hava sıcaklığı Türkiye'de de hissediliyor. Geçtiğimiz aydan bu yana mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığına yağmur ve rüzgar molası geliyor. Ardından sıcaklıkların yeniden artışa geçmesi bekleniyor.

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Yaz mevsimi bu yıl da bunaltıcı geçiyor.

Haziran ayından bu yana Türkiye'nin dört bir yanı aşırı sıcaklıklarla kavruldu.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava, zor anlar yaşatıyor.

Vatandaşlar tatil beldelerinde serinlemek için kendilerini serin sulara bırakırken, Megakent İstanbul'da ise cadde ve sokaklar tehlikeli saatlerde boş kalıyor.

Öyle ki kimileri denize girmeyi tercih ederken kimileri de evlerinden çıkmamayı tercih ediyor.

Yurdun doğusu yağmurla rahatlayacak

Çöl sıcakları devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü kısa sürede olsa rahatlatan haberi duyurdu.

Sıcaklıkların Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu’da hissedilir derecede 4 ila 8 derece düşmesi bekleniyor.

Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yer yer sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Pazartesi hava durumu

İşte il il hava tahmini

İstanbul’da dün gece saatlerinden itibaren rüzgar etkisini artırdı. Sert poyrazla birlikte sıcaklık 31 derece hissediliyor. Gün içinde hafif bir sağanak yağmur bekleniyor.

Ankara 31, Bursa 33, İzmir 37 derece, rüzgar Ankara ve İzmir'de de sertleşirken, Antalya'da kavurucu sıcak sürecek, sıcaklık 42 derece.

Salı hava durumu

Marmara'da kuvvetli poyrazla bunaltıcı hava ara veriyor. Kocaeli, Sakarya tarafında yağmur var. Çarşamba ise sıcaklık yine aşırı değerlere çıkacak.

İç Anadolu'da da termometre değerleri düşüyor. Sıcaklık 36-37 derecelerden, 28-32 derece aralığına gerileyecek. Sivas kısa süre yağmurlu.

Çarşamba hava durumu

Ege'de sıcak çarpması riski hala yüksek ancak rüzgarların kuvvetli esmesi gölgede az da olsa serinlik sağlıyor.

Muğla 35, Denizli ve Manisa 37, Aydın 41, Bodrum 37 derece. Çarşamba ise yine zayıf rüzgar ve aşırı sıcak var.

Perşembe hava durumu

Akdeniz'de Adana, Mersin tarafında artan nem tekrar düşüşe geçti. Gölgede Ave Kahramanmaraş 41 derece. Güneydoğu'da Gaziantep 39, Diyarbakır ve Şanlıurfa 42 derece.

Karadeniz genelinde hem yağmur, hem de serinleme var. Bolu 27, Samsun 26 dereceye iniyor.

Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı çevreleri kısa süreli kuvvetli sağanaklar görülüyor. Malatya açık 36, Van 30 derece.

Cuma hava durumu