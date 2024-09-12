Türkiye güzeli İdil Bilgen'in babası Kiev Büyükelçisi çıktı Miss Turkey 2024 yarışmasında 19 yarışmacıyı geride bırakarak birinci olan İdil Bilgen'in babasının Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi olarak görev yapan Mustafa Levent Bilgen olduğu ortaya çıktı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Türkiye'nin en güzeli seçildi...

Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil edecek Miss Turkey güzelleri dün akşam İstanbul'da yapılan finalle belli oldu.

İDİL BİLGEN KAZANDI

20 yarışmacının yarıştığı Miss Turkey'in birincisi İdil Bilgen oldu.

BABASI TANIDIK

Bilgen'in babasının da tanıdık olduğu öğrenildi.

KİEV BÜYÜKELÇİSİ

Bilgen'in babası Levent Bilgen'in, Ekim 2023 tarihinden bu yana Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen olduğu ortaya çıktı.

Bilgen, Ukrayna'ya atanmadan önce de 2014 ve 2016 yılları arasında Abu Dabi Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

2018 yılında annesini kaybeden İdil Bilgen, babası ve erkek kardeşi Metehan Bilgen ile cenazede görüntülenmişti.

RAKİPLERİNİ SOLLADI

Türkiye'nin tescilli güzellerinin belirlendiği Miss Turkey finali, dün akşam gerçekleşti.

Haftalardır kampta olan 20 finalist, Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erbek gibi isimlerin yer aldığı jüri karşısına çıktı.

TIP FAKÜLTESİ MEZUNU

Gecenin birincisi ise 1.80 boyundaki Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen oldu.

Rakiplerini geride bırakan Türkiye Güzeli seçilen Bilgen, ülkemizi Miss World'de temsil edecek.

"ÜLKEMİ TEMSİL ETMENİN GURURUNU YAŞIYORUM"

Başarısının ardından heyecanını dile getiren İdil Bilgen, "Yarışmaya katılırken birinci olmayı çok istiyordum fakat olur mu olmaz mı bilmiyordum. Şansımı denemek istedim. Şu an ülkemi temsil edebilecek olmanın gururu beni çok heyecanlandırıyor" dedi.