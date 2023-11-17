Türkiye hafta sonunu yağışlı geçirecek Meteoroloji, bugün için 10 şehre sarı kodlu uyarı yaptı. Hafta sonu ise yağışlı hava tüm Türkiye'de etkili olacak.

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Kurak geçen ayların ardından güzel haberler gelmeye başladı.

Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden cuma günü için 10 kente sarı kodlu uyarı geldi.

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı illerde kuvvetli yağış bekleniyor.

Trabzon, Rize, Artvin, Ağrı, Muş, Bitlis, Siirt, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Dikkatli ve tedbirli olunmalı

Yağışların genellikle yağmur şeklinde 2 bin 500 metrenin üzerindeki yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Tüm yurt hafta sonunu yağışlı geçirecek

Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde azalacak.

Cumartesi ve pazar günü yağışlı hava tüm yurtu etkisi altına alacak.

Ayrıca hafta başından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.