Türkiye ile AB arasında imzalanan sığınmacı mutabakatının 5'inci yıl dönümü

İmzalanan sığınmacı mutabakatının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen AB verdiği hiçbir sözü tutmadı.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında birçok konuda uzlaşma sağlanan sığınmacı mutabakatının üzerinde beş yıl geçti.

18 Mart 2016'da Türkiye ile AB arasında imzalan mutabakatta yer alan vize serbestisi, mali yardım, katılım müzakerelerinin canlandırılması ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gibi taahhütlerde AB hiçbir somut adım atmadı.

VİZE KRİTERİ

Türkiye, vize serbestisi için eksik kalan kriterleri karşılamak için yoğun çaba harcadı. 72 kriterin 67’sini yerine getirdi, ancak AB, bu çabaları da görmezden geldi.

MALİ YARDIMLAR

AB, Suriye'deki iç savaştan kaçan mültecilere ev sahipliği yapan Türkiye’ye 2016-2019 yılları için 6 milyar avro taahhüt etmişti. Bu taahhüdün 3 milyar 200 milyon avroluk kısmı ödendi.

Kalan bölümünün ödenmesi konusunda ise tarih netleşmedi.

Türkiye ise Suriyeli mülteciler için 40 milyar dolar harcadı.

GÜMRÜK BİRLİĞİ

Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi de henüz hataya geçirilemedi.

25 yılı geride bırakan Gümrük Birliği uygulamalarında işleyişin iyileştirilmesi, kamu alımları, e-ticaret ve hizmetleri kapsayacak şekilde anlaşmanın genişletilmesine yönelik Türkiye'nin talepleri bugüne kadar karşılanmadı.