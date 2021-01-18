Türkiye ile AB arasında vize görüşmeleri başlıyor

Almanya Dışişleri Bakanı Maas bugün Türkiye'ye geliyor. Görüşmenin ana gündemini vize serbestisi oluşturacak.

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını 1 Ocak’ta Portekiz’e devreden Almanya’nın Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bugün çalışma ziyareti için Türkiye'de olacak.

Maas’ın da sürpriz şekilde Türkiye’ye gelmesi, AB’nin özellikle Türkiye’nin bu yıl için beyan ettiği reform sürecine tam destek ve bu süreci samimi şekilde ele almada kararlılığının göstergesi olarak değerlendiriliyor.

REFORMLAR

Maas’la bugün öğle saatlerinde Dışişleri Bakanlığı’nda görüşecek olan Mevlüt Çavuşoğlu da, Türkiye’nin AB’den reform sürecine köstek değil destek olmasının beklediklerini ifade ederek özellikle 18 Mart 2016 tarihli mutabakatın güncellenmesi gerektiğine işaret etmişti.

GÜNDEM VİZESİZ AVRUPA

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, bugünkü görüşmede 18 Mart Mutabakatı’nın güncellenmesinin en önemli gündem maddesi olması bekleniyor.

Türkiye bu kapsamda Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanması ile Gümrük Birliği’nin (GB) güncellenmesine öncelik verilmesini istiyor.

Ankara’nın özellikle vatandaşları doğrudan ilgilendiren vize muafiyetinde AB’den samimiyet beklediği ve bu konuda birkaç ülkenin keyfi siyasi engellemelerini kaldırması gerektiğine dair Maas’a mesaj vereceği öğrenildi.